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Cinema

Marvel não vai mais produzir filmes do Homem-Aranha, diz site

Disney e Sony não se entenderam com relação a divisão de arrecadação dos próximos filmes

Publicado em 

20 ago 2019 às 23:31

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 23:31

Homem-Aranha: Longe de Casa Crédito: Marvel/Divulgação
Parece que a alegria dos fãs da Marvel em ver todo elenco reunido em um filme durou pouco. Tudo isso porque, segundo o site Deadline, Disney e Sony Pictures (que tem os direitos do personagem no cinema) não chegaram a um novo acordo quanto as cifras arrecadadas e o super-herói deve sair do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).
Segundo o site, a Disney pediu para que as arrecadações dos próximos filmes do herói fossem divididas de forma igual para cada estúdio e a Sony recusou a proposta. Assim, Kevin Feige e a Marvel Studios não vão mais produzir nenhum filme do Homem-Aranha.
> Novo "Homem-Aranha" tem primeiro ator transgênero em filme da Marvel
No acordo feito nos filmes anteriores, "De Volta ao Lar" (2017) e "Longe de Casa" (2019), a Disney fica com apenas 5% da arrecadação dos filmes.  Um representante da Sony disse ao io9 que o estúdio está disposto ainda a negociar a situação. 
Vale lembrar que a Sony teria contrato para mais dois filmes do personagem com Tom Holland como o herói e Jon Watts na direção. Na web, muitos fã se dividem entre apoiar ou xingar a Sony. 
> Elenco de 'Homem-Aranha: Longe de Casa' surpreende turistas na Disney
Alguns até sugerem que a empresa pague uma boa grana para fazer um Aranhaverso com Tobey Maguire e Andrew Garfield.

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