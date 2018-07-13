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Sem data prevista

Marvel confirma produção de filme solo da Viúva Negra

A australiana Cate Shortland irá dirigir o filme da personagem interpretada por Scarlett Johansson

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 11:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 11:25
A Marvel confirmou a produção de um filme solo da Viúva Negra, personagem interpretada por Scarlett Johansson Crédito: Divulgação/Marvel
Após meses de especulação e muitos pedidos dos fãs, a Marvel confirmou a produção do filme solo da Viúva Negra, a espiã soviética interpretada por Scarlett Johansson no lucrativo universo cinematográfico baseado nos quadrinhos da empresa norte-americana. A diretora australiana Cate Shortland foi contratada para ser a diretora da produção.
Cate se tornará a primeira mulher a dirigir sozinha um filme da Marvel (Anna Boden comandou Capitã Marvel junto com o marido, Ryan Fleck), uma busca que durou mais de seis meses e que o produtor Kevin Feige tomou como prioridade para o filme ser produzido, segundo a revista The Hollywood Reporter.
Ainda sem data de estreia prevista, o filme escrito pela roteirista Jac Schaeffer não será influenciado pelos acontecimentos de Vingadores: Guerra Infinita e deve se passar antes do primeiro longa do grupo de super-heróis, contando uma história de quando a Viúva Negra ainda era uma agente a serviço do país comunista.

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