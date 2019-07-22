Marvel anuncia datas de dez novos filmes e séries

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:47
- Atualizado há 6 anos
A Marvel anunciou na noite de sábado (20) na San Diego Comic Con, as datas para dez novos filmes e séries de seus super-heróis.
Viúva Negra (1º de maio de 2020) e Eternos (6 de novembro de 2020) serão os próximos lançamentos no cinema, seguidos por longas dos personagens Shang-Chi, Doutor Estranho e Thor.
Já o serviço de streaming Disney+, que deve estrear em novembro deste ano, abrigará até 2021 as séries O Falcão e o Soldado Invernal, Wanda Vision, Loki, What If...? e Gavião Arqueiro.
