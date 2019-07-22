Calendário do cinema

Marvel anuncia datas de dez novos filmes e séries

O serviço de streaming Disney+ deve estrear em novembro deste ano

Publicado em 22 de julho de 2019 às 13:47 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Divulgação

A Marvel anunciou na noite de sábado (20) na San Diego Comic Con, as datas para dez novos filmes e séries de seus super-heróis.

Viúva Negra (1º de maio de 2020) e Eternos (6 de novembro de 2020) serão os próximos lançamentos no cinema, seguidos por longas dos personagens Shang-Chi, Doutor Estranho e Thor.

Já o serviço de streaming Disney+, que deve estrear em novembro deste ano, abrigará até 2021 as séries O Falcão e o Soldado Invernal, Wanda Vision, Loki, What If...? e Gavião Arqueiro.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta