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Marília Mendonça vai cantar hits de sucesso no Festeja

Prestes a subir nos palcos do Festeja ES, cantora dispara: 'Me sinto amada pelo capixaba'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 out 2018 às 18:13

Publicado em 24 de Outubro de 2018 às 18:13

Marília Mendonça é uma das atrações mais esperadas da programação desta edição do Festeja ES, que acontece neste sábado (27), no Pavilhão de Carapina. A cantora, que recentemente passou por uma reeducação alimentar e emagreceu 20 quilos, revela que apostará nos seus clássicos para animar o público do Estado, mas sem abandonar as novidades. A loira vai cantar suas novas músicas do projeto "Te Vejo Em Todos os Cantos" e já adianta, em entrevista exclusiva ao Gazeta Online, que no repertório está "Ciumeira".
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
Marília não poupa elogios sobre o Espírito Santo e dispara: "Me sinto muito amada pelo público capixaba". Além dela, se apresentam no Festeja ES Leo Santana, Zé Neto & Cristiano, Ferrugem, Jads & Jadson e a dupla revelação Diego & Victor Hugo.
> Leo Santana promete muita dança e músicas novas no Festeja
Marília detalha como será seu palco para a apresentação no festival e as surpresas que prepara para lançar no "FestejaES":
O que o capixaba pode esperar do show?
Eu procuro sempre colocar alguma coisa nova nos shows do Festeja. Desta vez têm algumas músicas novas do projeto "Te Vejo Em Todos os Cantos"... "Ciumeira" é uma delas.
E tem novidade no cenário?
Nesta turnê, Realidade, nós demos uma repaginada nas projeções que aparecem no telão. Cada música tem uma identidade própria. O resultado esta bem bacana.
E quais são os hits que você vai apostar no Festeja?
Olha, eu fiquei muito feliz com o resultado de "Ciumeira". Nós lançamos o vídeo no YouTube e em menos de 12h foram mais de 2 milhões de visualizações. Eu tenho um carinho especial por essa música e pelo jeito o público também curtiu.
E como é a recepção do seus fãs capixabas?
Já tive o prazer de passar pelo Espírito Santo algumas vezes e volto sempre que posso. A galera tem uma energia incrível, me sinto muito amada pelo público daqui.
Hoje está com 23, mas começou a carreira há alguns anos. Sente que mudou muito como artista?
A estrada amadurece muito. Hoje eu entendo que precisei esperar um tempo até começar essa carreira de cantora. Esse tempo amadurecendo foi importante. A gente aprende a lidar com todos os tipos de situação na estrada. É aprendizado que não tem fim e isso é muito bom.
E seu recente emagrecimento afetou a performance nos shows? Qual foi o start para mudar?
O start foi quando eu me vi aos 22 anos de idade e já com diversos problemas de saúde. Fiz uma bateria de exames e os resultados me alertaram. Tive que buscar qualidade de vida e repensar alguns hábitos, principalmente na alimentação. Hoje, após esse processo, perdi mais de 20 quilos e me sinto muito mais disposta. Estou saudável e isso reflete de maneira positiva em diversas áreas, inclusive na profissional.
SERVIÇO
FESTEJA ES 2018
Local: Pavilhão de Carapina
Data: sábado (27), com abertura dos portões às 16h
Ingressos: R$ 60 (pista, 2º lote); R$ 120 (vip, 3º lote); R$ 220 (open bar, 4º lote); R$ 350 (backstage, 2º lote) - Vendas por meio do Blueticket.com.br
*Assinantes de A GAZETA e do Gazeta Online têm 50% de desconto na compra deste ingresso por meio do Clube do Assinante
Mais informações: (27) 3336-4776
Classificação: 16 anos

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