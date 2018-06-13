Mariana Coelho faz 'esquenta' para o The Voice 2018 em Vitória

A nossa capixaba destaque do The Voice Brasil 2017, Mariana Coelho, vai se apresentar no Shopping Vitória no próximo dia 16 de junho, no The Voice Pocket, um "esquenta" para o reality deste ano - que será lançado no segundo semestre de 2018. Ela se apresentará com hits de sua carreira durante uma hora e meia, sozinha, na festa que é de graça e aberta ao público. A ideia é que os fãs possam ter contato direto com a cantora.
Amo esse contato, adoro as mensagens que recebo nas redes sociais e estou muito feliz com os rumos que a carreira está tomando
De acordo com ela, é importante ter esse carinho do público, que já a fez ter força para continuar nesses meses pós-programa. "Amo esse contato, adoro as mensagens que recebo nas redes sociais e estou muito feliz com os rumos que a carreira está tomando", comemora. Ela cantará seu repertório de costume, parecido com o que apresentou no Jantar dos Namorados de Renata Rasseli, a convite da Rede Gazeta, mas completa: "Com algumas músicas novas. Estou focada, agora, em um trabalho mais autoral e espero que o público goste bastante. Pelos retornos que eu já estou recebendo, o pessoal está adorando".
Mariana revela que, neste evento, só ela vai se apresentar, já que a ideia do The Voice Pocket é trazer um destaque do ano anterior para movimentar o lançamento do programa que está por vir. Apesar de não ter data definida para começar a ser exibido, o reality musical da TV Globo começa neste segundo semestre de 2018.
SHOW NA SERRA
E Mariana está cada vez mais caindo no gosto popular do capixaba. Prova disso são os inúmeros convites que a jovem vem recebendo para fazer participações especiais em eventos por toda a Grande Vitória. Nesta quarta-feira (13), ela dividirá palco com o colega Michael Castro em um restaurante da Serra.
"Fui convidada pelo Michael para fazer essa participação especial. Não é algo que estou acostumada a fazer, mas é sempre uma experiência nova que vale cada minuto", diz, completando: "Ele já chegou às finais de um reality, também, em um programa de TV, e vou cantar umas músicas para deixar a noite mais especial", conta ela, citando que o programa foi as seletivas para vocalista da Banda Malta, quando Bruno Boncini deixou a banda.
SERVIÇO
Michael Castro e Mariana Coelho
Quando: Quarta-feira (13), às 19h30
Onde: no restaurante Terra à Vista, Shopping Mestre Álvaro (Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra)
Mais informações: (27) 3010-3290
The Voice Pocket com Mariana Coelho
Quando: 16 de junho (sábado), das 18h às 19h30
Onde: Praça Central do Shopping Vitória (Av. Américo Buaiz, 200, Vitória)
Entrada franca
Mais informações: (27) 3335-1000