Mariana Coelho faz 'esquenta' para o The Voice 2018 em Vitória

De acordo com ela, é importante ter esse carinho do público, que já a fez ter força para continuar nesses meses pós-programa. "Amo esse contato, adoro as mensagens que recebo nas redes sociais e estou muito feliz com os rumos que a carreira está tomando", comemora. Ela cantará seu repertório de costume, parecido com o que apresentou no, a convite da Rede Gazeta, mas completa: "Com algumas músicas novas. Estou focada, agora, em um trabalho mais autoral e espero que o público goste bastante. Pelos retornos que eu já estou recebendo, o pessoal está adorando".