Mariah Carey confunde Jennifer Aniston e Reese Witherspoon em evento

Que confusão! Troca das atrizes aconteceu durante evento que aconteceu na última sexta (11) em Los Angeles, nos Estados Unidos

Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:03 - Atualizado há 6 anos

A cantora Mariah Carey Crédito: Reprodução/Instagram @mariahcarey

Mariah Carey, 49, cometeu uma gafe, na última sexta-feira (11), ao confundir as atrizes Jennifer Aniston, 50, e Reese Witherspoon, 43, durante um evento da revista americana Variety, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora foi uma das seis homenageadas no evento sobre mulheres de destaque.

No começou do seu discurso, Mariah falou que leva seus agradecimentos por escrito pois tem dificuldade em usar o teleprompter, diferente de algumas colegas. Ela então citou Reese Witherspoon como a atriz que havia discursado antes dela, quando na verdade foi Jennifer Aniston.

A cantora prosseguiu com seu discurso sem perceber o erro e falou sobre sexismo, racismo e maternidade. Ela recordou que tinha apenas 18 anos quando assinou com uma gravadora pela primeira vez e que, na época, muitos homens controlavam sua carreira, incluindo parcerias e a forma dela se vestir.

"Isso pode ser muito intimidador para uma jovem que está começando, tentando se expressar artisticamente. Foi preciso muito trabalho, força interior e acreditar em mim mesma, mas aos poucos ganhei a coragem de emergir desse controle sufocante de um grupo de homens", afirmou ela.

Mãe de um casal de gêmeos, de oito anos, a cantora também falou sobre como sua filha terá um caminho mais complicado do que seu filho e afirmou que a tem criado para enfrentar isso. As crianças são fruto do relacionamento de Mariah com o cantor Nick Cannon, 39.

Além da confusão em relação às colegas Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, jornais americanos também destacaram uma foto em que Mariah apareceria supostamente empurrando a compositora Diane Warren, 63, no tapete vermelho. Segundo eles, para sair sozinha nas fotos.

