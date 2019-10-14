Publicado em 14 de outubro de 2019 às 08:03
- Atualizado há 6 anos
Mariah Carey, 49, cometeu uma gafe, na última sexta-feira (11), ao confundir as atrizes Jennifer Aniston, 50, e Reese Witherspoon, 43, durante um evento da revista americana Variety, em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cantora foi uma das seis homenageadas no evento sobre mulheres de destaque.
No começou do seu discurso, Mariah falou que leva seus agradecimentos por escrito pois tem dificuldade em usar o teleprompter, diferente de algumas colegas. Ela então citou Reese Witherspoon como a atriz que havia discursado antes dela, quando na verdade foi Jennifer Aniston.
A cantora prosseguiu com seu discurso sem perceber o erro e falou sobre sexismo, racismo e maternidade. Ela recordou que tinha apenas 18 anos quando assinou com uma gravadora pela primeira vez e que, na época, muitos homens controlavam sua carreira, incluindo parcerias e a forma dela se vestir.
"Isso pode ser muito intimidador para uma jovem que está começando, tentando se expressar artisticamente. Foi preciso muito trabalho, força interior e acreditar em mim mesma, mas aos poucos ganhei a coragem de emergir desse controle sufocante de um grupo de homens", afirmou ela.
Mãe de um casal de gêmeos, de oito anos, a cantora também falou sobre como sua filha terá um caminho mais complicado do que seu filho e afirmou que a tem criado para enfrentar isso. As crianças são fruto do relacionamento de Mariah com o cantor Nick Cannon, 39.
Além da confusão em relação às colegas Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, jornais americanos também destacaram uma foto em que Mariah apareceria supostamente empurrando a compositora Diane Warren, 63, no tapete vermelho. Segundo eles, para sair sozinha nas fotos.
