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TELEVISÃO

Marcos Mion confirma contrato para 'A Fazenda 11': 'Separem o feno'

Apresentador fez sucesso no comando do reality; programa foi criticado por Britto Jr. e Roberto Justus

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 16:51

Publicado em 

11 jan 2019 às 16:51
11/01/2019 - Parodiando o 'fogo no parquinho', do 'BBB', Marcos Mion lançou o 'fogo no feno' para 'A Fazenda' Crédito: Instagram/@marcosmion
Marcos Mion vai seguir firme e forte na Record como apresentador do reality A Fazenda, que chegará à 11ª edição. Nesta quarta-feira, 9, o apresentador publicou uma foto em que mostra o cabeçalho do contrato para a produção.
"Fazenda 11 mode on. E já separem o feno para queimar-lo-ei-vos!", escreveu Mion na legenda da imagem.
Ele ainda mandou um recado para a Prefeitura de Itapecerica, cidade onde fica o espaço destino ao programa.
"Prefeitura de Itapecerica, tem seis meses para asfaltar aquela estrada, porque se travar a lomba véia de novo, eu não aguento aqueles buracos, não", disse.
Com esse anúncio, A Fazenda 11 deve começar no meio do ano. O programa, que já teve o comando de Rodrigo Faro, Britto Jr. e Roberto Justus, foi criticado pelos ex-apresentadores.
Justus já disse algumas vezes que nunca assistiu ao programa, mesmo quando apresentava o reality. Ele afirmou, ainda, que "ficar lendo TP não é muito um desafio intelectual pra mim".
Britto concordou com a 'limitação' do programa. "Justus chegou à mesma conclusão que eu cheguei: é um programa limitante para o apresentador, ideal para quem gosta de ler teleprompter." Ele disse que, sem demora, Mion chegaria à mesma conclusão.
No entanto, o ex-apresentador de Legendários demonstra gostar de comandar o reality e que ler o TP não é algo que ele faz. "Para mim, é um grande desafio intelectual. Eu adoro estar ali com os caras falando, a preocupação do que eu posso falar aqui, ali. Se isso não é um desafio intelectual, ao vivo, dando dez, 12 pontos de audiência, eu não sei o que é", afirmou Mion.

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