Marcos Bubach conta a história do Orfanato Cristo Rei em livro

"O Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão" tem pré-lançamento nesta quarta

Publicado em 29 de julho de 2019 às 16:40 - Atualizado há 6 anos

Criado pelo padre Leandro DellUomo, o Orfanato Cristo Rei, em Cariacica, abriu suas portas para crianças em situação de rua Crédito: Acervo pessoal Marcos bubach

Sétimo livro na lista de obras do escritor capixaba Marcos Bubach, “O Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão” será pré-lançado nesta quarta-feira (31), na Biblioteca Municipal, no Centro de Vitória, às 19h.

Realizado com apoio da lei João Bananeira, o livro é ambientado no tal orfanato, hoje conhecido como Obra Social Cristo Rei. A narrativa é uma mistura de memórias e relatos que se entrelaçam para revelar detalhes da história do abrigo a partir da dedicação e entrega de personagens que tiveram grande relevância por acolher, alimentar e educar crianças em situações de vulnerabilidade.

Em entrevista, o escritor conta que o ponto de partida para a produção do livro foi o desejo de registrar a memória do local em que estudou por 15 anos. Quando passou a escrever livros, Bubach diz ter visto a necessidade de eternizar a memória do espaço que serviu de casa para tantas pessoas e até hoje é sinônimo de cuidado e caridade.

“Estou muito satisfeito. O livro conta com relatos exclusivos de ex-internos que hoje têm 85 anos, são muitas histórias para contar. Eu não poderia deixar de falar sobre essas pessoas tão importantes”, relata. As pesquisas, revela Marcos, se deram dentro da própria instituição e também nos arquivos públicos municipal e estadual.

Marcos Bubach é autor de outros seis livros Crédito: Acervo pessoal Marcos bubach

A obra histórica revela detalhes da vida no orfanato e homenageia personagens que foram, segundo o autor, peças fundamentais para o exercício de caridade no local. É o caso da Irmã Marcelina, carinhosamente chamada de Anjo Branco. O livro fala de forma afetuosa da irmã, tida como “mãe caridosa que cuidava e zelava por todos”.

Outro personagem importante para a narrativa é Jonas Porphírio, que, assim como Irmã Marcelina, é retratado como principal provedor do orfanato. Juntos, aliaram garra, fé e força e ajudaram muitas crianças e jovens.

Bubach relata que em suas pesquisas entendeu que “se não fosse a Irmã Marcelina, não se sabe ao certo o que seria daqueles jovens”. O antigo orfanato funciona atualmente como obra social e recebe diariamente crianças e jovens, mantendo a tradição de solidariedade e cuidado. Bubach, inclusive, é um dos voluntários da casa e ministra oficinas literárias para mais de 100 alunos com idade entre 10 a 14 anos. Empolgado, o autor espera publicar futuramente os textos dos alunos.

LEIA

Orfanato Cristo Rei: do sacrifício á ascensão

Marcos Bubach

Pré-lançamento quarta-feira, dia 31, às 19h, na Biblioteca Municipal de Vitória. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória.

O livro estará a venda por R$ 35.





Capa do livro "O Orfanato Cristo Rei: do sacrifício à ascensão", de Marcos Bubach Crédito: Acervo pessoal Marcos bubach

