Marcelo Adnet entra na disputa de samba-enredo para Carnaval

Música com tom político foi feita com parceiros para a escola São Clemente

Agência Folha Press

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 16:23

 - Atualizado há 6 anos

07/04/2019 - Marcelo Adnet em cena do último episódio da programa 'Tá no Ar: a TV na TV' Crédito: Estevam Avellar/Globo

"O sino toca na capela e anuncia/Nossa senhora começou a confusão!/Quem vai ficar com a imagem de Maria?/O burro vai tomar a decisão", assim começa a letra do samba-enredo composto pelo humorista Marcelo Adnet, 37, para a escola carioca São Clemente, grupo especial do Rio.

A música que concorre para ser o tema da escola em 2020 foi composta também por André Carvalho, Pedro Machado, Gustavo Albuquerque, Gabriel Machado, Camilo Jorge, Luiz Carlos França e Raphael Candela.

> 'Anos isolado cuidando da saúde física e mental', conta Bento Ribeiro

Adnet é bom em fazer paródias e mostra seu talento desde que entrou na MTV, em 2008. No extinto humorístico Tá no Ar, ele ganhou ainda mais espaço para versões com teor político. 

> Marcelo Adnet revela ter chorado por causa do fim do 'Tá no Ar'

Agora, o humorista leva a sua habilidade para o Carnaval. A letra do samba brinca com as notícias que tivemos ao longo deste ano, como a suspeita de candidaturas de laranjas do PSL abastecidas com verbas públicas e o vazamento das conversas entre o ex-juiz Sergio Moro com o procurador da República Deltan Dallagnol sobre o andamento da operação Lava Jato.

Veja trechos:

"Tem laranja!

Na minha mão, uma é três e três é dez!

É o bilhete premiado vendido na rua

Malandro passando terreno na lua!"

"Só trabalho com dinheiro"

Chamou o VAR, tá grampeado, 

Vazou, deu sururu,

Tem marajá puxando férias em Bangu!"

"Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu!

E o país inteiro assim sambou

"Caiu na fake news!"

