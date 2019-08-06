Marcelo Adnet entra na disputa de samba-enredo para Carnaval

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 16:23
"O sino toca na capela e anuncia/Nossa senhora começou a confusão!/Quem vai ficar com a imagem de Maria?/O burro vai tomar a decisão", assim começa a letra do samba-enredo composto pelo humorista Marcelo Adnet, 37, para a escola carioca São Clemente, grupo especial do Rio.
A música que concorre para ser o tema da escola em 2020 foi composta também por André Carvalho, Pedro Machado, Gustavo Albuquerque, Gabriel Machado, Camilo Jorge, Luiz Carlos França e Raphael Candela.
Adnet é bom em fazer paródias e mostra seu talento desde que entrou na MTV, em 2008. No extinto humorístico Tá no Ar, ele ganhou ainda mais espaço para versões com teor político.
Agora, o humorista leva a sua habilidade para o Carnaval. A letra do samba brinca com as notícias que tivemos ao longo deste ano, como a suspeita de candidaturas de laranjas do PSL abastecidas com verbas públicas e o vazamento das conversas entre o ex-juiz Sergio Moro com o procurador da República Deltan Dallagnol sobre o andamento da operação Lava Jato.
Veja trechos:
"Tem laranja!
Na minha mão, uma é três e três é dez!
É o bilhete premiado vendido na rua
Malandro passando terreno na lua!"
"Só trabalho com dinheiro"
Chamou o VAR, tá grampeado,
Vazou, deu sururu,
Tem marajá puxando férias em Bangu!"
"Brasil, compartilhou, viralizou, nem viu!
E o país inteiro assim sambou
"Caiu na fake news!"
