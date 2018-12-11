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FESTÃO

Mano Walter faz show de graça na Serra no fim do mês

Alagoano é atração nos festejos de São Benedito, em Serra-Sede. Pitanga também vai comemorar o dia do santo

Publicado em 11 de Dezembro de 2018 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2018 às 18:00
Mano Walter se apresenta em Serra-Sede Crédito: Divulgação
Sucesso de Norte a Sul do Brasil, Mano Walter tem encontro marcado com os capixabas para uma apresentação gratuita. No próximo dia 26, o cantor é a principal das atrações musicais da Festa de São Benedito, que acontece desde o último domingo (9), na Igreja Matriz, em Serra-Sede.
O mix pop de forró apresentado pelo alagoano promete agitar a penúltima noite de festejos ao santo. No repertório, se espera de Walter a apresentação das músicas do show "Ao Vivo em São Paulo", lançado no último dia 7 nas plataformas de streaming. "Então Vem Cá", gravada com Claudia Leitte, é a música de trabalho e não deve faltar no show, assim como "Juramento do Dedinho".
Além de Mano Walter, no dia haverá a puxada e fincada do mastro de São Benedito, com direito a banda de congo, exposição e show com Estevão Duarte.
FESTA DE SÃO BENEDITO
Mas, até o dia 26, tem muita festa e homenagens a São Benedito para rolar. A programação segue até o dia 27 de dezembro, a partir das 15h, com várias atrações para quem passar pela cidade neste mês. Toda a programação, que é gratuita, acontece em Serra-Sede, na praça da Igreja Matriz.
No dia 15 acontece o desfile das bandas de congo mirim da Serra, a partir das 18h. Já na véspera de natal, dia 24, tem Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas, a partir das 5h; e missa de Natal na Igreja Matriz, às 20h.
No Natal, dia 25, haverá missa de Natal na Igreja Matriz, às 9h; missa e procissão de Natal e de São Benedito, às 17h; puxada do Navio Palermo com bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas, às 20h; show com atração local, às 22h; e show com Jean e Juliano, às 23h.
Para fechar o evento, no dia 27, tem desfile das Bandas de congo, às 19h; show com atração local, às 22h; e show com Fabio Carvalho, às 23h.
Programação em Serra-Sede
15/12 (sábado)
18h - Desfile das bandas de congo mirim da Serra
24/12 (segunda-feira)
5h - Alvorada de Natal com a banda de congo Konschaça e a banda Estrela dos Artistas
20h - Missa de Natal na Igreja Matriz
25/12 (terça-feira)
09h - Missa de Natal na Igreja Matriz
17h - Missa e Procissão de Natal e de São Benedito
20h - Puxada do Navio Palermo com Bandas de Congo e a Banda Estrela dos Artistas
22h - Show com atração local (a definir)
23h - Show com Jean e Juliano
26/12 (quarta-feira)
9h - Missa do serrano na Igreja Matriz
11h - Solenidade na Câmara da Serra: transferência da capital do Estado para a Serra e entrega do Título de Cidadão Serrano
12h - Exposição da imagem de São Benedito na Igreja Matriz com o Congo Folclórico São Benedito
18h30 - Puxada do Mastro com bandas de congo e a banda Estrela dos Artistas
21h30 - Fincada do Mastro e show pirotécnico
22h - Show com Estevão Duarte
23h - Show com Mano Walter
27/12 (quinta-feira)
19h - Desfile das bandas de congo
23h - Show com Fabio Carvalho

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