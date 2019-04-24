Maior livraria flutuante do mundo vai atracar em Vitória

Logos Hope, embarcação que é considerada a maior livraria flutuante do mundo Crédito: Logos Hope/Divulgação

Entre os dias 9 e 22 de outubro deste ano, Vitória vai receber o Logos Hope - navio que circula o mundo com a proposta de ser uma livraria flutuante. A embarcação, que é a maior do planeta com essa proposta, chegará ao Brasil no dia 23 de agosto e atracará também em Santos, Rio de Janeiro, Salvador e Belém.

Assim que atracar em Vitória, a embarcação terá à disposição dezenas de milhares de livros de temas que vão de educação a interesses de carreira, desenvolvimento pessoal e literatura infantil, todos serão vendidos a preços acessíveis. Quando o navio atraca nos portos, também é organizada uma estrutura para doação de livros.

Segundo Pil-Hun Park, o diretor do Logos Hope, que antes de vir para o Brasil vai passar pelo Uruguai e Argentina, cada um dos aproximadamente 400 tripulantes da embarcação é um voluntário que trabalha para promover a cultura nas mais diferentes partes do mundo.

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