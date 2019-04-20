Madonna e Maluma vão cantar "Medellín" no Billboard Music Awards

Madonna anuncia parceria com o cantor colombiano Maluma Crédito: Reprodução Instagram

Madonna, 60, anunciou nesta sexta-feira (19) que vai se apresentar ao lado do cantor Maluma, 25, no próximo dia 1º de maio, no Billboard Music Awards, premiação de música pop que acontece nos Estados Unidos. Eles vão cantar "Medellín", música que foi lançada na quarta-feira (17).

A faixa faz parte de "Madame X", o 14º álbum de inéditas da cantora, que vai sair em 14 de julho. O disco, terá também participação especial da brasileira Anitta, 26, na música cantada em português, "Faz Gostoso".

Antes do show no Billboard Music Award, Madonna e Maluma lançam o clipe de "Medellín" na quarta, dia 24 de abril. Nesta sexta (19), a cantora também divulgou um teaser dos bastidores da produção. Nas cenas, Madonna aparece com um tapa-olho, luva preta e um chicote nas mãos.