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Música

Madonna e Maluma vão cantar "Medellín" no Billboard Music Awards

A faixa faz parte de "Madame X", o 14º álbum de inéditas da cantora, que vai sair em 14 de julho

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 00:34

Publicado em 

20 abr 2019 às 00:34
Madonna anuncia parceria com o cantor colombiano Maluma Crédito: Reprodução Instagram
Madonna, 60, anunciou nesta sexta-feira (19) que vai se apresentar ao lado do cantor Maluma, 25, no próximo dia 1º de maio, no Billboard Music Awards, premiação de música pop que acontece nos Estados Unidos. Eles vão cantar "Medellín", música que foi lançada na quarta-feira (17). 
A faixa faz parte de "Madame X", o 14º álbum de inéditas da cantora, que vai sair em 14 de julho. O disco, terá também participação especial da brasileira Anitta, 26, na música cantada em português, "Faz Gostoso". 
Antes do show no Billboard Music Award, Madonna e Maluma lançam o clipe de "Medellín" na quarta, dia 24 de abril. Nesta sexta (19), a cantora também divulgou um teaser dos bastidores da produção. Nas cenas, Madonna aparece com um tapa-olho, luva preta e um chicote nas mãos.
O Billboard Music Awards contará também com a apresentação de Jonas Brothers, Sam Smith, Kelly Clarkson e Mariah Carey. A cerimônia será transmitida no Brasil pelo canal a cabo TNT Series. 

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