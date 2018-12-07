Madonna e Anitta podem fazer parceria em nova música

07/12/2018 - Anitta e Madonna Crédito: Instagram / @anitta

Anitta e Madonna surpreenderam os fãs nesta sexta-feira (7) ao postarem, cada uma em seu Instagram, uma foto das duas juntas. Na legenda de sua foto, Madonna elogiou a cantora brasileira: "Sempre divertido encontrar amigas lindas e talentosas no estúdio!".

Já Anitta escreveu: "Estar ao seu lado é um aprendizado para a vida inteira. Gratidão sem fim".

Em novembro, durante a coletiva de imprensa da nova série da Netflix "Vai Anitta", a cantora brasileira foi questionada sobre um dueto com Madonna, pois haviam rumores de que as duas planejavam uma parceria, até então sem confirmação.

O anúncio esquenta a especulação de uma parceria entre as cantoras. Nas últimas semanas, com o lançamento de "Solo", Anitta chegou a ser perguntada sobre parcerias internacionais, porém a carioca sempre se esquivava, mas deixando no ar que falou com algum gigante da indústria. A partir disso, se cogitavam diversos nomes para um dueto, como Dua Lipa e Rita Ora.

Agora, com a postagem de Madonna, ficou um pouco mais clara a situação. Vale lembrar que, em entrevista para o jornal Womens Wear Daily, cantora revelou que está trabalhando em seu 14º álbum de estúdio.

Estou finalizando minhas gravações, que vou lançar no próximo ano. Sim, entre fragrâncias de rosa e séruns, eu realmente estou fazendo música. Eu não posso largar meu trabalho, afirmou a cantora, que está promovendo uma nova linha de cosméticos.

O disco, ainda sem título anunciado, será o 14º álbum de estúdio de Madonna e o primeiro depois de Rebel Heart, lançado em 2015.

*Com informações da Folha d S. Paulo e G1