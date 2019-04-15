Madonna anuncia que terá música ao lado de Maluma em seu novo álbum

15/04/2019 - Madonna, 60, anuncia parceria com o cantor colombiano Maluma, 25, na faixa "Medellín" Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de anunciar oficialmente seu retorno ao mundo da música, Madonna, 60, não para de entregar novidades para seus fãs. Na manhã desta segunda-feira (15), a cantora usou suas redes sociais para confirmar que terá uma parceria musical com o cantor colombiano Maluma, 25, em seu novo álbum.

Em uma foto em que os dois aparecem abraçados e o cantor deitado no peito de Madonna, a rainha do pop contou que a colaboração com o cantor em seu 14º álbum de estúdio será na faixa "Medellín".

A parceria musical será lançada nesta quarta-feira, 17, e o novo trabalho de Madonna ainda não tem data para chegar completo nos fones de ouvido de seus fãs.

No último domingo, 14, a cantora também usou suas redes sociais para contar o nome de seu novo álbum, que foi intitulado de "Madame X".

Em um vídeo que antecipou o nome aos seus fãs, Madonna assume diversas personalidade e visuais, mostrando todo o conceito que estará envolvido em seu novo trabalho.

"Madame X é uma agente secreta/ Viajando pelo mundo/ Trocando de identidade/ Lutando pela liberdade/ Levando luz a lugares escuros/ Ela é uma instrutora de chá-chá-chá/ Uma professora/ Uma chefe de Estado/ Uma governanta/ Uma cavaleira/ Uma prisioneira/ Uma estudante/ Uma professora/ Uma freira/ Uma cantora de cabaré/ Uma santa/ Uma prostituta."