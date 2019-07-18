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Diversidade

Macunaíma ganha musical com trilha que vai do ianomâmi ao alemão

Montagem é dirigida por Bia Lessa

Publicado em 

18 jul 2019 às 13:23

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 13:23

Cena da montagem de Macunaíma, com a Cia. A Barca dos Corações Partidos Crédito: Elisa Mendes/Divulgação
Responsável por espetáculos premiados, como “Gonzagão - A Lenda” (2013), “Suassuna - O Auto do Reino do Sol” (2017) e o mais recente “Elza” (2018), Andréa Alves se propõe agora a produzir uma das obras mais emblemáticas da literatura brasileira, “Macunaíma”, de Mário de Andrade. Ela define a nova empreitada como um marco na própria carreira.
Para contar a história do herói sem nenhum caráter, Alves convida Alfredo Del-Penho e Beto Lemos, que compuseram mais de 70 músicas em dez idiomas diferentes, do ianomâmi ao alemão, passando por “línguas inventadas”. A maioria é executada ao vivo pelos dois e por parte do elenco.
Completam a narração vozes ilustres, como a de Arnaldo Antunes e Maria Bethânia, que recita um trecho de “Aquarela do Brasil”.
Sob a direção de Bia Lessa e encenada pela companhia A Barca dos Corações Partidos, o espetáculo, que se define como uma “rapsódia musical”, estreia nesta sexta (19), no Sesc Vila Mariana.
> Macunaíma é ainda a melhor interpretação do Brasil
Uma feliz coincidência é o nome que leva a sala que recebe a montagem, Antunes Filho. O diretor, morto em maio deste ano, montou uma das versões mais conhecidas desta mesma peça, em 1978.
ONDE Sesc Vila Mariana - teatro Antunes Filho - R. Pelotas, 141, Vila Mariana, tel. 5080-3000
QUANDO Qua.: 15h. Qui. a sáb.: 20h. Dom.: 18h. Estreia sex. (19). Até 15/8
QUANTO Ingr.: R$ 15 a R$ 50 p/ sescsp.org.br.

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