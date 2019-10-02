Cultura em luto

Luto no congo: Mestre Djalma morre aos 99 anos em Vila Velha

Ele estava internado no Hospital Santa Mônica, em Itaparica, por conta de um quadro de infecção respiratória.

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 22:05 - Atualizado há 6 anos

Luto no congo: Djalma Pereira do Nascimento, o mestre Djalma morre aos 99 anos Crédito: Divulgação/Site da PMV

Referência nas músicas e manifestações folclóricas capixabas, Djalma Pereira do Nascimento, mais conhecido como Mestre Djalma, morreu nesta quarta-feira (2), em Vila Velha. Ele tinha 99 anos e estava internado no Hospital Santa Mônica, em Itaparica, por conta de um quadro de infecção respiratória.

O velório ocorre na Capela Mortuária de Cristóvão Colombo, até às 9 horas desta quinta-feira (3). Logo após, o sepultamento será no Cemitério Parque da Paz, em Ponta da Fruta. Para a filha Teresa Cristina do Nascimento, o pai foi “um homem de muita fé, alegre e que gostava e defendia a manifestação folclórica”.

Para o subsecretário municipal de Cultura, Eliomar Mazoco, o Mestre Djalma tinha tudo o que um bom mestre da cultura popular precisava. “Conhecimento da tradição, generosidade para receber novos praticantes e transmitir seu conhecimento, sapiência para viver em harmonia com outros mestres e grupos de folclore. Características que estão muito em falta hoje em dia, quando há pessoas que acham que podem criar grupos de folclore sem mestre e tradição”, finalizou Mazoco.

O Mestre Djalma deixou três filhos: Teresa Cristina, Jorge Fernando e Rita de Cassia, e também uma neta Lorraine.

TRAJETÓRIA

O Mestre Djalma começou aos nove anos acompanhando a banda de Congo de São Torquato. Depois, fundou as bandas de Congo São Benedito da Glória e a Mestre Djalma Congo Glória. Foi reconhecido como o mestre de Congo mais antigo em atividade do Espírito Santo e ainda foi homenageado em duas Escolas de Samba da Grande Vitória: A Mocidade Unida da Glória (Mug) e a Unidos de Jucutuquara.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta