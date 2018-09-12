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MÚSICA

Lulu Santos anuncia lyric video sobre relacionamento com Clebson Teixeira

Lyric video de 'Hoje em Dia' será lançado em 27 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 17:04

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 17:04

Clebson Teixeira, de 26 anos, é o novo namorado de Lulu Santos, de 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @lulusantosoficial
O cantor Lulu Santos anunciou em seu Instagram que irá lançar um clipe de sua nova música, Hoje em Dia. O clipe será no formato de lyric video, ou seja, com a letra da canção. Na publicação, o cantor colocou um esboço sequencial do vídeo e revelou a data de estreia: 27 de setembro.
A música Hoje em Dia conta a história de amor entre Lulu Santos e Clebson Teixeira, que revelaram o namoro no final de julho.
A repercussão foi muito positiva, o que surpreendeu o casal e motivou a composição da música.

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