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Novos sons

Luedji Luna apresenta remixes produzidos por DJ Nyack em novo EP

Cantora baiana, promessa da nova MPB, se aproxima do rap em trabalho recém-lançado

Publicado em 

10 mai 2019 às 23:23

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 23:23

Nos últimos tempos, a cantora e compositora baiana Luedji Luna chamou a atenção da crítica e é considerada por muitos um dos nomes mais promissores da chamada “nova MPB”. De voz mansa e sedutora, mas discurso assertivo, Luedji acaba de lançar nas plataformas digitais o EP “Mundo”, gravado em parceria com o paulistano DJ Nyack, conhecido por seus trabalhos com Emicida (parceiro de longa data) e Flora Matos.
Na produção recém-lançada, Nyack remixou cinco canções do álbum de estreia da cantora, “Um Corpo no Mundo”, lançado em 2017. O projeto surgiu após um encontro entre os dois artistas durante um experimento na Red Bull Station, em São Paulo.
O primeiro single do EP, “Banho de Folhas”, ganhou uma nova versão com beat de uma música do rapper norte-americano Illa J. Na ocasião do lançamento do single, no fim do ano passado, Luedji logo pensou em um EP com releitura de outras canções.
“Quando apresentei o remix do ‘Banho de Folhas’ no beat de ‘Sunflower’, do Illa J, o público foi ao delírio. Pensei logo em um EP, que surgiu dessa nossa vontade mútua de fazer um trabalho junto”, conta a baiana, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.
Com as releituras de Nyack, como é de se esperar, Luedji se aproxima um pouco mais do rap e traz, também, pitadas generosas de r&b, meio em que o DJ também transita com uma certa facilidade.
“Acho que essa minha aproximação se deu também por eu estar em São Paulo. Aqui a gente vive essa cultura. Fui atravessada por esse fio porque é o que se respira na cidade”, destaca Luedji.
Participações
Nas releituras, a cantora ganha reforços de peso do cenário atual da música negra no país, como Tássia Reis, Rincon Sapiência, o rapper mineiro Djonga, Zudizilla e Stefanie. Os nomes foram escolhidos, conforme conta Luedji, a partir da proximidade que já existia com cada um dos artistas. “Eu e Nyack pensamos nisso tudo juntos, porque já existia essa ligação”, ressalta.
Destaque para as envolventes “Acalanto” (que abre a lista do EP) e “Dentro Ali”. A primeira tem referências a artistas como Erykah Badu, enquanto a segunda, com Rincon e Tássia Reis, fala sobre a espera por um amor pelo olhar de um homem e de uma mulher.
Luedji diz que não teve barreiras para encarar os novos arranjos para suas canções. “Não sou tão apegada assim ao que eu faço. Penso que a música é dona de si mesma. Sou uma artista que escuta muita coisa e acho que a música tem que ser livre para prestar seu trabalho como se quer”, conclui Luedji, que não tem turnê planejada para o EP, mas diz estar aberta a propostas. O show de lançamento em São Paulo acontece nos dias 1 e 2 de junho.
Mundo
Luedji Luna e DJ Nyack. Independente, 5 faixas. Disponível nas principais plataformas de streaming.

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