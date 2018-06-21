Lucasfilm suspende a produção de spin-offs de 'Star Wars'

'Han Solo: Uma História Star Wars' é um dos últimos spin-offs lançados da saga Crédito: Disney

A Lucasfilm decidiu suspender a produção dos filmes "spin-off" baseados na saga "Star Wars" após o desempenho ruim de crítica e bilheteria que foi "Han Solo: Uma História Star Wars", lançado em maio de 2018. Segundo o site norte-americano Collider, pelo menos duas produções em fase de planejamento foram interrompidas.

Um filme dirigido por James Mangold que traria o mercenário Boba Fett como protagonista e outro que contaria com a volta do ator escocês Ewan McGregor como o mestre jedi Obi-Wan Kenobi estavam em fase de pré-produção dentro do estúdio e as equipes teriam sido informadas da decisão recentemente, de acordo com as fontes ouvidas pelo site.

Tanto "Rogue One: Uma História Star Wars" e "Han Solo: Uma História Star Wars", as duas variações lançadas até agora, tiveram problemas nas suas produções, desde filmagem de cenas adicionais até mudança de diretores, o que resultou em interferência do estúdio nas produções. O desempenho bem abaixo do esperado nas bilheterias de Han Solo também teve influência na decisão.