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LANÇAMENTO

Lucas Lucco lança 'Paraíso' em parceria com Pabllo Vittar; ouça

Um clipe da música foi gravado na Bahia e deve sair ainda neste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 16:12

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 16:12

Lucas Lucco e Pabllo Vittar em estúdio Crédito: Instagram/Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco lançou nesta sexta-feira, 5, a música "Paraíso", feita em conjunto com a cantora Pabllo Vittar. Já disponível nas plataformas de streaming, a música foi uma composição de Ivo Mozart, Lucas Santos, Victor Reis, Rodrigo Marques, Rodrigo Gorky, Pablo Bispo, Arthur Marques e Maffalda.
"A vontade de gravar esse 'feat' foi mútua e tudo fluiu com uma energia muito boa. Estamos muito ansiosos, espero que todos gostem!", disse Lucas por meio de sua assessoria de imprensa. No Instagram, Pabllo comemorou o lançamento da nova música com uma série de posts no seu Stories.
Um clipe da música foi gravado na Bahia em novembro de 2017 e deve ser lançado ainda neste mês.

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