Luan Santana está entre os 59 shows gratuitos do fim de semana no ES

Luan Santana faz show em Itapemirim Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

O último fim de semana de janeiro está com tudo para o capixaba e turistas aproveitarem. De bandas locais a atrações nacionais, não vão faltar shows para curtir de sexta a domingo, de Norte a Sul do Espírito Santo. E o melhor: a maioria tem entrada franca - são 59 shows na faixa para curtir.

Entre os destaques estão as apresentações de Luan Santana, em Itapemirim, e Anitta e Harmonia do Samba, em Guarapari. O sertanejo fará um show de graça em Itaoca, enquanto a "malandra" e o grupo de axé tocam no Multiplace Mais, com ingressos a partir de R$ 110. Por falar em Guarapari, quem estará fazendo show gratuito por lá é o grupo Revelação.

Quem estiver na Grande Vitória, pode aproveitar a programação que as prefeituras oferecem em suas arenas. Na Capital, estão agendados shows na Praia de Camburi e na Ilha das Caieiras. Entre os destaques, as apresentações de Zé Maria, em sua versão reduzida, e Bárbara Grecco.

Na cidade canela-verde, os shows acontecem na Praia da Costa e na praça Central de Paul. Forró, samba, axé, pagode e até música latina estarão no repertório dos artistas que prometem agitar o fim de semana.

Linhares, Piúma e Marataízes também estão com agenda cheia e, em sua maioria, de apresentações gratuitas para fechar o primeiro mês do ano. Confira abaixo.

VITÓRIA

Mar de Música

Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha)

Data: 25 de janeiro (sexta), a partir das 18h. Gratuito

Atrações: DJ Sista Ilú (Eletrônico); Léo Norbim; Metteoro; Zé Maria (Redux);

Data: 26 de janeiro (sábado), a partir das 18h. Gratuito

Atrações: Rodrigo Novo; Jura Fernandes; Forró Bemtivi; Mr Dedus (Reggae)

22/01/2019 - Forró Bemtivi é atração na Praia de Camburi Crédito: Facebook/Forró Bemtivi

Ilha das Caieiras (rua Felicidade Correia dos Santos)

Data: 27 de janeiro (domingo), a partir das 18h. Gratuito

Atrações: Googha; Bárbara Greco; Jean da Viola (Sertanejo)

Linhares

25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante

Filme ‘Benzinho’, de Gustavo Pizzi e exibição da série Irmão do Jorel Oficial

Data: 26 de janeiro

Local: Pontal do Ipiranga, Linhares

Horário: 19 horas

Gratuito

GUARAPARI

Anitta e Harmonia do Samba

Data: 25 de janeiro

Local: Multiplace Mais, Meaípe, Guarapari

Horário: 22h

Ingressos: a partir de R$ 110 (meia-entrada)

Anitta é atração em Guarapari Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

Raça Negra e Balada do Maycon

Data: 26 de janeiro

Local: Multiplace Mais, Meaípe, Guarapari

Horário: 22h

Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada)

Banda Prestígio

Data: 25 de janeiro

Local: Praia do Morro, Av. Beira Mar, próximo à ao monumento do Marlim Azul

Horário: 20h

Gratuito

Revelação

Data: 26 de janeiro

Local: Praia do Morro, Av. Beira Mar, próximo à ao monumento do Marlim Azul

Horário: 20h

Gratuito

VILA VELHA

Arena Verão Vila Velha

Praia da Costa

Data: 25 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito

Atrações: Rafael Silva (Sertanejo); Trio Miopia

Data: 26 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito

Atrações: Grupo Kê Mê Lê; América 4 (Música Latina)

Data: 27 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito

Atrações: Trio Lubião; Forró Raiz

Praça Central de Paul

Data: 25 de janeiro, a partir das 19h30. Gratuito

Atração: Grupo Responsa

Data: 26 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito

Atrações: Yan Pierry; Motumbaxé

Data: 27 de janeiro, a partir das 19h30. Gratuito

Atrações: Robson Rodrigues; Viviane Miranda

ITAPEMIRIM

Palco de Itaoca

Data: 25 de janeiro, a partir das 21h. Gratuito

Atrações: Banda Capricho; Gang Lex

Data: 26 de janeiro, a partir das 16h

Atrações: Banda Agitaê e Banda Garota Bronzeada; Luan Santana

Data: 27 de janeiro, a partir das 16h

Atrações: Nana Nunes e Banda Comichão.

Luan Santana é atração no sábado Crédito: Reprodução/Instagram

Palco Itaipava

Data: 25 de janeiro, a partir das 20h. Gratuito

Atrações: Missa com Padre Bruno; Irmã Ana Paula

PIÚMA

Berola e Os Jotas Acústico

Data: 24 de janeiro

Local: Espaço Cultural & Gastronômico da Praça Dona Carmem

Horário: 20h

Ingresso: Gratuito

DJ Vitinho e Tupan Markes

Data: 24 de janeiro

Local: entre os quiosques 36 e 37, na avenida Beira Mar, Piúma.

Horário: 21h

Gratuito

Capoeira Candeeiro e Gabriel e Edivando

Data: 25 de janeiro

Local: Espaço Cultural & Gastronômico, na Praça Dona Carmem, Piúma.

Horário: 18h

Gratuito

Esquenta Saia e Banda Tallentos

Data: 26 de janeiro

Local: Espaço Cultural & Gastronômico, na Praça Dona Carmem, Piúma. Horário: 20h

Gratuito

Tomaê e Beto Kauê

Data: 26 de janeiro

Local: Palco Central, próximo ao quiosque 01, em Piúma.

Horário: 20h

Gratuito

Beto Kauê Crédito: Reprodução/Facebook Beto Kauê

MARATAÍZES

Banda Mundo & Cia

Data: 25 de janeiro

Local: Street Rebels Rock Bar. Avenida Beira Mar, Xodó, Marataízes. Horário: 22h.

Gratuito

Banda Walking Blues

Data: 26 de janeiro

Local: Street Rebels Rock Bar. Avenida Beira Mar, Xodó, Marataízes.

Horário: 22h

Ingresso: R$10

LINHARES

Pontal do Ipiranga

Data: sexta-feira (25), a partir das 20h30. Gratuito

Atrações: Bruno Pontual; Banda Rolck

Data: sábado (26), a partir das 19h. Gratuito

Atrações: Henrique e Cia; Elias Filho

Data: domingo (27), a partir das 19h. Gratuito

Atrações: É Tchuko

Regência

Fubica

Local: Ruas da Vila de Regência

Data: 25 de janeiro

Horário: 20h

Gratuito

Tardezinha Pé de Serra com Leco do Arcoden

Local: Choupana da Praia, Regência

Data: 26 de janeiro

Horário: 16h30

Gratuito

Festa do Veterano apresenta: Alex dos Teclados

Local: Palco, Regência

Data: 26 de janeiro

Horário: 19h

Gratuito

Fubica

Local: Ruas da Vila, Regência

Data: 26 de janeiro

Horário: 19h30

Gratuito

Baião Granfino

Local: Palco, Regência

Data: 26 de janeiro

Horário: 22h30

Gratuito

Povoação

Final do Festival Nacional de Bandas de Garagem

Local: Povoação

Data: 25 e 26 de janeiro

Horário: 21h

Gratuito

Conceição da Barra

Bandinha da Barra

Local: Ruas do Centro Histórico e Praça da Matriz

Data: 25 de janeiro

Horário: 20h

Gratuito

Cultura na Praça com show de MPB “Kelly Voz e Violão”

Local: Praça da Matriz

Data: 25 de janeiro

Horário: 20h

Gratuito

Banda Pôr do Sol

Local: Ruas do Centro Histórico e Praça da Matriz

Data: 25 de janeiro

Horário: 22h

Gratuito

Show com Banda D’Lur

Local: Orla de Conceição da Barra

Data: 25 de janeiro

Horário: 22h

Gratuito

Bandinha da Barra

Local: Ruas do Centro Histórico e Praça da Matriz

Data: 26 de janeiro

Horário: 20h

Gratuito

Cultura na Praça com apresentação de MPB com “Renato Voz e Violão”

Local: Praça da Matriz

Data: 26 de janeiro

Horário: 20h

Gratuito

Banda Pôr do Sol

Local: Ruas do centro Histórico

Data: 26 de janeiro

Horário: 22h

Gratuito

Kelly Muniz

Local: Orla de Conceição da Barra

Data: 26 de janeiro

Horário: 21h

Gratuito

Flávio Ghomes

Local: Orla de Conceição da Barra

Data: 26 de janeiro

Horário: 23h

Gratuito

Cultura na Praça com apresentação de MPB “Adno Voz e Violão”

Local: Praça da Matriz

Data: 27 de janeiro

Horário: 20h30

Gratuito

SÃO MATEUS

Jesus no Litoral

Local: Orla de Guriri, São Mateus

Data: 25 a 27 de janeiro

Atrações: Banda Tock, Dj Roony, Doidin De Deus e Puxada do Bloco Ôô Glória, Banda Dominus e e outras.