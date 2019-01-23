Luan Santana está entre os 59 shows gratuitos do fim de semana no ES

O último fim de semana de janeiro está com tudo para o capixaba e turistas aproveitarem. De bandas locais a atrações nacionais, não vão faltar shows para curtir de sexta a domingo, de Norte a Sul do Espírito Santo. E o melhor: a maioria tem entrada franca - são 59 shows na faixa para curtir.
Entre os destaques estão as apresentações de Luan Santana, em Itapemirim, e Anitta e Harmonia do Samba, em Guarapari. O sertanejo fará um show de graça em Itaoca, enquanto a "malandra" e o grupo de axé tocam no Multiplace Mais, com ingressos a partir de R$ 110. Por falar em Guarapari, quem estará fazendo show gratuito por lá é o grupo Revelação.
Quem estiver na Grande Vitória, pode aproveitar a programação que as prefeituras oferecem em suas arenas. Na Capital, estão agendados shows na Praia de Camburi e na Ilha das Caieiras. Entre os destaques, as apresentações de Zé Maria, em sua versão reduzida, e Bárbara Grecco.
Na cidade canela-verde, os shows acontecem na Praia da Costa e na praça Central de Paul. Forró, samba, axé, pagode e até música latina estarão no repertório dos artistas que prometem agitar o fim de semana.
Linhares, Piúma e Marataízes também estão com agenda cheia e, em sua maioria, de apresentações gratuitas para fechar o primeiro mês do ano. Confira abaixo.
VITÓRIA
Mar de Música
Praia de Camburi (próximo ao SOE de Jardim da Penha)
Data: 25 de janeiro (sexta), a partir das 18h. Gratuito
Atrações: DJ Sista Ilú (Eletrônico); Léo Norbim; Metteoro; Zé Maria (Redux);
Data: 26 de janeiro (sábado), a partir das 18h. Gratuito
Atrações: Rodrigo Novo; Jura Fernandes; Forró Bemtivi; Mr Dedus (Reggae)
Ilha das Caieiras (rua Felicidade Correia dos Santos)
Data: 27 de janeiro (domingo), a partir das 18h. Gratuito
Atrações: Googha; Bárbara Greco; Jean da Viola (Sertanejo)
Linhares
25º Festival de Cinema de Vitória Itinerante
Filme ‘Benzinho’, de Gustavo Pizzi e exibição da série Irmão do Jorel Oficial
Data: 26 de janeiro
Local: Pontal do Ipiranga, Linhares
Horário: 19 horas
Gratuito
GUARAPARI
Anitta e Harmonia do Samba
Data: 25 de janeiro
Local: Multiplace Mais, Meaípe, Guarapari
Horário: 22h
Ingressos: a partir de R$ 110 (meia-entrada)
Raça Negra e Balada do Maycon
Data: 26 de janeiro
Local: Multiplace Mais, Meaípe, Guarapari
Horário: 22h
Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada)
Banda Prestígio
Data: 25 de janeiro
Local: Praia do Morro, Av. Beira Mar, próximo à ao monumento do Marlim Azul
Horário: 20h
Gratuito
Revelação
Data: 26 de janeiro
Local: Praia do Morro, Av. Beira Mar, próximo à ao monumento do Marlim Azul
Horário: 20h
Gratuito
VILA VELHA
Arena Verão Vila Velha
Praia da Costa
Data: 25 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito
Atrações: Rafael Silva (Sertanejo); Trio Miopia
Data: 26 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito
Atrações: Grupo Kê Mê Lê; América 4 (Música Latina)
Data: 27 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito
Atrações: Trio Lubião; Forró Raiz
Praça Central de Paul
Data: 25 de janeiro, a partir das 19h30. Gratuito
Atração: Grupo Responsa
Data: 26 de janeiro, a partir das 19h. Gratuito
Atrações: Yan Pierry; Motumbaxé
Data: 27 de janeiro, a partir das 19h30. Gratuito
Atrações: Robson Rodrigues; Viviane Miranda
ITAPEMIRIM
Palco de Itaoca
Data: 25 de janeiro, a partir das 21h. Gratuito
Atrações: Banda Capricho; Gang Lex
Data: 26 de janeiro, a partir das 16h
Atrações: Banda Agitaê e Banda Garota Bronzeada; Luan Santana
Data: 27 de janeiro, a partir das 16h
Atrações: Nana Nunes e Banda Comichão.
Palco Itaipava
Data: 25 de janeiro, a partir das 20h. Gratuito
Atrações: Missa com Padre Bruno; Irmã Ana Paula
PIÚMA
Berola e Os Jotas Acústico
Data: 24 de janeiro
Local: Espaço Cultural & Gastronômico da Praça Dona Carmem
Horário: 20h
Ingresso: Gratuito
DJ Vitinho e Tupan Markes
Data: 24 de janeiro
Local: entre os quiosques 36 e 37, na avenida Beira Mar, Piúma.
Horário: 21h
Gratuito
Capoeira Candeeiro e Gabriel e Edivando
Data: 25 de janeiro
Local: Espaço Cultural & Gastronômico, na Praça Dona Carmem, Piúma.
Horário: 18h
Gratuito
Esquenta Saia e Banda Tallentos
Data: 26 de janeiro
Local: Espaço Cultural & Gastronômico, na Praça Dona Carmem, Piúma. Horário: 20h
Gratuito
Tomaê e Beto Kauê
Data: 26 de janeiro
Local: Palco Central, próximo ao quiosque 01, em Piúma.
Horário: 20h
Gratuito
MARATAÍZES
Banda Mundo & Cia
Data: 25 de janeiro
Local: Street Rebels Rock Bar. Avenida Beira Mar, Xodó, Marataízes. Horário: 22h.
Gratuito
Banda Walking Blues
Data: 26 de janeiro
Local: Street Rebels Rock Bar. Avenida Beira Mar, Xodó, Marataízes.
Horário: 22h
Ingresso: R$10
LINHARES
Pontal do Ipiranga
Data: sexta-feira (25), a partir das 20h30. Gratuito
Atrações: Bruno Pontual; Banda Rolck
Data: sábado (26), a partir das 19h. Gratuito
Atrações: Henrique e Cia; Elias Filho
Data: domingo (27), a partir das 19h. Gratuito
Atrações: É Tchuko
Regência
Fubica
Local: Ruas da Vila de Regência
Data: 25 de janeiro
Horário: 20h
Gratuito
Tardezinha Pé de Serra com Leco do Arcoden
Local: Choupana da Praia, Regência
Data: 26 de janeiro
Horário: 16h30
Gratuito
Festa do Veterano apresenta: Alex dos Teclados
Local: Palco, Regência
Data: 26 de janeiro
Horário: 19h
Gratuito
Fubica
Local: Ruas da Vila, Regência
Data: 26 de janeiro
Horário: 19h30
Gratuito
Baião Granfino
Local: Palco, Regência
Data: 26 de janeiro
Horário: 22h30
Gratuito
Povoação
Final do Festival Nacional de Bandas de Garagem
Local: Povoação
Data: 25 e 26 de janeiro
Horário: 21h
Gratuito
Conceição da Barra
Bandinha da Barra
Local: Ruas do Centro Histórico e Praça da Matriz
Data: 25 de janeiro
Horário: 20h
Gratuito
Cultura na Praça com show de MPB “Kelly Voz e Violão”
Local: Praça da Matriz
Data: 25 de janeiro
Horário: 20h
Gratuito
Banda Pôr do Sol
Local: Ruas do Centro Histórico e Praça da Matriz
Data: 25 de janeiro
Horário: 22h
Gratuito
Show com Banda D’Lur
Local: Orla de Conceição da Barra
Data: 25 de janeiro
Horário: 22h
Gratuito
Bandinha da Barra
Local: Ruas do Centro Histórico e Praça da Matriz
Data: 26 de janeiro
Horário: 20h
Gratuito
Cultura na Praça com apresentação de MPB com “Renato Voz e Violão”
Local: Praça da Matriz
Data: 26 de janeiro
Horário: 20h
Gratuito
Banda Pôr do Sol
Local: Ruas do centro Histórico
Data: 26 de janeiro
Horário: 22h
Gratuito
Kelly Muniz
Local: Orla de Conceição da Barra
Data: 26 de janeiro
Horário: 21h
Gratuito
Flávio Ghomes
Local: Orla de Conceição da Barra
Data: 26 de janeiro
Horário: 23h
Gratuito
Cultura na Praça com apresentação de MPB “Adno Voz e Violão”
Local: Praça da Matriz
Data: 27 de janeiro
Horário: 20h30
Gratuito
SÃO MATEUS
Jesus no Litoral
Local: Orla de Guriri, São Mateus
Data: 25 a 27 de janeiro
Atrações: Banda Tock, Dj Roony, Doidin De Deus e Puxada do Bloco Ôô Glória, Banda Dominus e e outras.
Gratuito