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19ª edição

Últimos dias para se inscrever do Festival de Forró de Itaúnas

Evento pretende ter 60 shows ao longo da programação, que acontece entre os dias 13 e 20 de julho. Ingressos já estão à venda
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

06 mai 2019 às 17:20

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 17:20

Crédito: Reprodução/Facebook Fenfit
As bandas interessadas em competir na 19ª edição do Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit) podem se inscrever até o próximo dia 20 de maio por meio do site oficial do evento. Neste ano, a festa acontece entre os dias 13 e 20 de julho, no Bar Forró, que realiza o festival desde sua primeira edição.
Os vencedores do concurso, que já é ponto alto das edições dos festivais há anos, ganham premiações em dinheiro assim como também participam do CD e DVD do Fenfit do ano em que são os campeões. Ao todo, o concurso deve distribuir algo em torno de R$ 16 mil neste ano, sendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro lugar.
Ainda existe uma outra modalidade de premiação, que é individual e dá R$ 1 mil para os músicos dos grupos que concorrem.
Entre as atrações para este ano, já estão confirmados Lenine na abertura do Fenfit, no dia 13 de julho, e Mestrinho e Chico César, no dia 19 de julho. O festival contará com 60 shows entre grupos concorrentes e consagrados.
SERVIÇO
19º Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit)
Local: Bar Forró (R. Ítalo Vasconcelos, número 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra)
Data: de 13 a 20 de julho, a partir das 22h
Ingressos: são vendidos com entrada para toda a programação por R$ 380 (1º lote, de 1º a 31 de maio); R$ 420 (2º lote, de 1º a 31 de junho); R$ 450 (3ºlote, de 1º a 13 de julho); separadamente para cada dia, entradas são vendidas por R$ 60 (para os dias 13, 14, 19 e 20) e R$ 50 (para os dias 15, 16, 17 e 18) - Vendas por meio do ForróDeItaúnas.com, TicketDigital, bit.ly ou pelo (41) 99963-7407
Mais informações: (27) 3762-5087

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