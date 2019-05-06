Últimos dias para se inscrever do Festival de Forró de Itaúnas

As bandas interessadas em competir na 19ª edição dopodem se inscrever até o próximo dia 20 de maio por meio do. Neste ano, a festa acontece entre os dias 13 e 20 de julho, no Bar Forró, que realiza o festival desde sua primeira edição.

Os vencedores do concurso, que já é ponto alto das edições dos festivais há anos, ganham premiações em dinheiro assim como também participam do CD e DVD do Fenfit do ano em que são os campeões. Ao todo, o concurso deve distribuir algo em torno de R$ 16 mil neste ano, sendo R$ 4 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo lugar e R$ 2 mil para o terceiro lugar.