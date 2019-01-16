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GRAFITE E PINTURA

Últimos dias para artistas de Vitória se inscreverem no A Arte é Nossa

A verba destinada a cada projeto será de R$ 50 mil, oriundos do FunCultura

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 15:52

Publicado em 

16 jan 2019 às 15:52
Vitória: Projeto A Arte é Nossa visa transformar espaços em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto Crédito: Fernanda Bellumat
Atenção, artistas e produtores culturais! As inscrições para a seleção de de proposta de intervenção artístico-urbana do projeto A Arte é Nossa terminam na próxima semana. Os interessados, que devem morar em Vitória, têm até a próxima terça-feira (22), para fazer a inscrição online, através da plataforma Prosas.
Os trabalhos devem ser feitos nas linguagens "grafite" e "pintura mural". Cada artista pode inscrever até três projetos, sendo que os selecionados deverão elaborar obras de, no mínimo, 500 metros quadrados. A verba destinada a cada projeto será de R$ 50 mil, oriundos do FunCultura.
Locais
Os trabalhos serão realizados em diversos pontos da cidade como: avenida Jerônimo Monteiro (Centro), rua Horácio Dias dos Santos (Santo Antônio), avenida Paulino Muller (Jucutuquara), avenida Beira-Mar (Bento Ferreira), avenida Marechal Campos (Maruípe), rua Elias Tomasi Sobrinho (Santa Lúcia), avenida Fernando Ferrari (Goiabeiras), rua Felicidade Correia dos Santos (Ilha das Caieiras), entorno das praças Sagrada Família e Mário Elias da Silva (Jardim Camburi) e avenida Eugenílio Ramos (Jardim da Penha).
"O projeto é uma política pública que proporciona aos artistas expor seus trabalhos de forma democrática. É também uma enorme oportunidade para a cidade, que se torna, ela mesma, um espaço artístico de qualidade consumido pelos munícipes e pelos turistas. A Secretaria de Cultura muito se orgulha dessa política pública" disse o secretário de cultura, Francisco Grijó.
Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (27) 3132-2080 e (27) 3132-2076 ou na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1927, Bento Ferreira.

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