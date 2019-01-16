Últimos dias para artistas de Vitória se inscreverem no A Arte é Nossa

Vitória: Projeto A Arte é Nossa visa transformar espaços em uma verdadeira galeria de arte a céu aberto Crédito: Fernanda Bellumat

Atenção, artistas e produtores culturais! As inscrições para a seleção de de proposta de intervenção artístico-urbana do projeto A Arte é Nossa terminam na próxima semana. Os interessados, que devem morar em Vitória, têm até a próxima terça-feira (22), para fazer a inscrição online, através da plataforma Prosas.

Os trabalhos devem ser feitos nas linguagens "grafite" e "pintura mural". Cada artista pode inscrever até três projetos, sendo que os selecionados deverão elaborar obras de, no mínimo, 500 metros quadrados. A verba destinada a cada projeto será de R$ 50 mil, oriundos do FunCultura.

Locais

Os trabalhos serão realizados em diversos pontos da cidade como: avenida Jerônimo Monteiro (Centro), rua Horácio Dias dos Santos (Santo Antônio), avenida Paulino Muller (Jucutuquara), avenida Beira-Mar (Bento Ferreira), avenida Marechal Campos (Maruípe), rua Elias Tomasi Sobrinho (Santa Lúcia), avenida Fernando Ferrari (Goiabeiras), rua Felicidade Correia dos Santos (Ilha das Caieiras), entorno das praças Sagrada Família e Mário Elias da Silva (Jardim Camburi) e avenida Eugenílio Ramos (Jardim da Penha).

"O projeto é uma política pública que proporciona aos artistas expor seus trabalhos de forma democrática. É também uma enorme oportunidade para a cidade, que se torna, ela mesma, um espaço artístico de qualidade consumido pelos munícipes e pelos turistas. A Secretaria de Cultura muito se orgulha dessa política pública" disse o secretário de cultura, Francisco Grijó.