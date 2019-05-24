Últimos dias de programação do Aldeia Sesc em Vitória; veja

Crédito: Rita Benezath

Sesc Glória e o Centro de Vitória recebe a 11ª edição do Aldeia Sesc Ilha do Mel, projeto que reúne variadas mostras e manifestações de arte na Capital. Desta vez, foram selecionados espetáculos de dança, música e teatro que mesclam temas contemporâneos aos de reflexão. Até o próximo dia 1º de junho oe orecebe a, projeto que reúne variadas mostras e manifestações de arte na Capital. Desta vez, foram selecionados espetáculos de dança, música e teatro que mesclam temas contemporâneos aos de reflexão.

O objetivo do projeto é aproximar a arte da sociedade, bem como o artista de seu público. Para a assistente técnica artística do Sesc Glória, Rafaella Vagmaker, os espetáculos tem tido platéia boa. "O evento já é consolidado, já tem gente que vai direto. Tem um público cativo que não falta e vem acompanhando toda a programação há algum tempo", relata.

A cada ano a curadoria e organização do evento também tenta diversificar cada vez mais a gama do que é oferecido durante a programação. "Toda vez recebemos entre 14 e 17 espetáculos e em 2019 foram 16, então estamos dentro das nossas próprias metas", finaliza.

Até o próximo domingo (26), quando termina o evento de promoção da cultura, o Sesc Glória ainda deve receber algumas dezenas de pessoas que estão interessadas na programação.

PROGRAMAÇÃO

Espetáculo A Menina e o Pássaro

Coletivo Emaranhado

Dança infanto juvenil I Clas: Livre I DURAÇÃO: 50 min

01 de junho, às 18 horas, no Teatro Glória

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)

A Reflexão Cênica deste espetáculo será logo após a apresentação e acontecerá no Banco de Texto. Entrada franca.

Reflexão cênica do espetáculo Poison

24 de maio, sexta-feira, das 17h30 às 19 horas, Banco de Textos.

Reflexão cênica temática: O corpo fala! Espetáculos Vírgula e espetáculo Moquear  sem receita

26 de maio, domingo, Banco de Textos, das 14h às 16 horas.

Reflexão cênica temática: A Produção Circense Capixaba  Espetáculos Palhaços: Patifes ou Heróis? e Era solo que me faltava

26 de maio, domingo, Banco de Textos, das 16h ás 18 horas.

ESPETÁCULO LOCAL: Vírgula

Inspirarte (ES)

Dança I Teatro Adulto I Clas: 12 anos I Duração: 45 min

24 de maio, sexta-feira, às 19 horas, Teatro Virgínia Tamanini.

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)

Reflexão cênica do espetáculo Desabafo  um solo de Marcelo Oliveira

24 de maio, sexta-feira, Banco de Textos, das 16h30 às 17h30. Entrada franca.

"Palhaços: Patifes ou Heróis?"

Circo Teatro Capixaba (ES)

Teatro Adulto I Clas: Livre I Duração: 50 min

24 de maio, sexta-feira, às 20h30, no Teatro Glória.

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)

ESPETÁCULO LOCAL: Moquear - sem receita

Yuriê Perazzini (ES)

Dança I Teatro Adulto I Clas: 12 anos I Duração: 45 min

25 de maio, sábado, às 19 horas, Teatro Virgínia Tamanini

Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)

ESPETÁCULO LOCAL: Era solo que me faltava

Grupo Lacarta Circo Teatro (ES)

Circo I Clas: Livre I Duração: 50 min

26 de maio, domingo, Parque Moscoso, às 10h. Entrada franca.

MUSICAL INFANTIL FESTA

Banda Mirim (SP)

Musical I Clas: Livre I Duração: 55 min

26 de maio, domingo, Teatro Glória, às 18 horas

Apresentações com Intérprete de LIBRAS e Audiodescrição.