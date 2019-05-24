Últimos dias de programação do Aldeia Sesc em Vitória; veja

Até o próximo dia 1º de junho o Sesc Glória e o Centro de Vitória recebe a 11ª edição do Aldeia Sesc Ilha do Mel, projeto que reúne variadas mostras e manifestações de arte na Capital. Desta vez, foram selecionados espetáculos de dança, música e teatro que mesclam temas contemporâneos aos de reflexão.
O objetivo do projeto é aproximar a arte da sociedade, bem como o artista de seu público. Para a assistente técnica artística do Sesc Glória, Rafaella Vagmaker, os espetáculos tem tido platéia boa. "O evento já é consolidado, já tem gente que vai direto. Tem um público cativo que não falta e vem acompanhando toda a programação há algum tempo", relata.
A cada ano a curadoria e organização do evento também tenta diversificar cada vez mais a gama do que é oferecido durante a programação. "Toda vez recebemos entre 14 e 17 espetáculos e em 2019 foram 16, então estamos dentro das nossas próprias metas", finaliza.
Até o próximo domingo (26), quando termina o evento de promoção da cultura, o Sesc Glória ainda deve receber algumas dezenas de pessoas que estão interessadas na programação.
PROGRAMAÇÃO
Espetáculo A Menina e o Pássaro
Coletivo Emaranhado
Dança infanto juvenil I Clas: Livre I DURAÇÃO: 50 min
01 de junho, às 18 horas, no Teatro Glória
Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)
A Reflexão Cênica deste espetáculo será logo após a apresentação e acontecerá no Banco de Texto. Entrada franca.
Reflexão cênica do espetáculo Poison
24 de maio, sexta-feira, das 17h30 às 19 horas, Banco de Textos.
Reflexão cênica temática: O corpo fala! Espetáculos Vírgula e espetáculo Moquear sem receita
26 de maio, domingo, Banco de Textos, das 14h às 16 horas.
Reflexão cênica temática: A Produção Circense Capixaba Espetáculos Palhaços: Patifes ou Heróis? e Era solo que me faltava
26 de maio, domingo, Banco de Textos, das 16h ás 18 horas.
ESPETÁCULO LOCAL: Vírgula
Inspirarte (ES)
Dança I Teatro Adulto I Clas: 12 anos I Duração: 45 min
24 de maio, sexta-feira, às 19 horas, Teatro Virgínia Tamanini.
Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)
Reflexão cênica do espetáculo Desabafo um solo de Marcelo Oliveira
24 de maio, sexta-feira, Banco de Textos, das 16h30 às 17h30. Entrada franca.
"Palhaços: Patifes ou Heróis?"
Circo Teatro Capixaba (ES)
Teatro Adulto I Clas: Livre I Duração: 50 min
24 de maio, sexta-feira, às 20h30, no Teatro Glória.
Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)
ESPETÁCULO LOCAL: Moquear - sem receita
Yuriê Perazzini (ES)
Dança I Teatro Adulto I Clas: 12 anos I Duração: 45 min
25 de maio, sábado, às 19 horas, Teatro Virgínia Tamanini
Ingressos: R$ 10 (inteira), R$ 5 (meia-entrada e comerciários) e R$6 (conveniado e comerciante)
ESPETÁCULO LOCAL: Era solo que me faltava
Grupo Lacarta Circo Teatro (ES)
Circo I Clas: Livre I Duração: 50 min
26 de maio, domingo, Parque Moscoso, às 10h. Entrada franca.
MUSICAL INFANTIL FESTA
Banda Mirim (SP)
Musical I Clas: Livre I Duração: 55 min
26 de maio, domingo, Teatro Glória, às 18 horas
Apresentações com Intérprete de LIBRAS e Audiodescrição.
ENTRADA FRANCA: Retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes do início da apresentação