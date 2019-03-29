Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
SE LIGA NO PRAZO

Últimos dias de inscrições para audições do curso de dança da Fafi

Curso dura oito anos e audições começam nesta quarta-feira (3)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

29 mar 2019 às 17:17

Publicado em 29 de Março de 2019 às 17:17

Alunos da escola Liviane Pimenta Crédito: Carlos Antolini
Uma ótima notícia para quem deseja retomar a formação em dança. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi abre inscrições na próxima quarta-feira (27) para as audições que garantirão uma vaga para o Curso Básico de Dança.
As inscrições vão até terã-feira (2) e poderão ser feitas das 8 às 17 horas, na secretaria da própria escola, que fica na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro. Os interessados precisam ter entre 8 e 13 anos, já ter estudado balé e apresentar a cópia da Certidão de Nascimento ou do RG, uma foto 3x4 e a declaração escolar informando série e turno em que está estudando.
As audições serão realizadas entre os dias 3 a 30 de abril. Nesse período, os alunos serão avaliados e aqueles que forem aprovados já garantirão suas vagas e seguirão na formação.
Os dias e horários serão informados no ato da inscrição. O curso tem oito anos de duração, com aulas quatro vezes por semana e turmas nos turnos matutino e vespertino.
SERVIÇO
Inscrição para o Curso Básico de Dança da Fafi
A documentação pedida deve ser apresentada na secretaria da Fafi, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, até o dia 2 de abril
Mais informações: (27) 3381-6921

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados