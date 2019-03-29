Últimos dias de inscrições para audições do curso de dança da Fafi

Alunos da escola Liviane Pimenta Crédito: Carlos Antolini

Uma ótima notícia para quem deseja retomar a formação em dança. A Escola Técnica Municipal de Teatro, Dança e Música Fafi abre inscrições na próxima quarta-feira (27) para as audições que garantirão uma vaga para o Curso Básico de Dança.

As inscrições vão até terã-feira (2) e poderão ser feitas das 8 às 17 horas, na secretaria da própria escola, que fica na avenida Jerônimo Monteiro, no Centro. Os interessados precisam ter entre 8 e 13 anos, já ter estudado balé e apresentar a cópia da Certidão de Nascimento ou do RG, uma foto 3x4 e a declaração escolar informando série e turno em que está estudando.

As audições serão realizadas entre os dias 3 a 30 de abril. Nesse período, os alunos serão avaliados e aqueles que forem aprovados já garantirão suas vagas e seguirão na formação.

Os dias e horários serão informados no ato da inscrição. O curso tem oito anos de duração, com aulas quatro vezes por semana e turmas nos turnos matutino e vespertino.

SERVIÇO

Inscrição para o Curso Básico de Dança da Fafi

A documentação pedida deve ser apresentada na secretaria da Fafi, na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro, até o dia 2 de abril