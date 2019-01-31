Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Arte

Últimos dias da exposição 'Ventos em Vênus movem montanhas' no ES

Beleza que não cabe na balança é tema de exposição da artista Tete Rocha. A mostra vai até domingo (3).

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 21:58

Publicado em 

30 jan 2019 às 21:58
Artista Tete Rocha faz releitura de vênus Crédito: Rodrigo Barreto
“Aprender a ser mais gentil com nós mesmas e entender que nossas imperfeições não devem seguir uma lógica de servidão. O valor da mulher ainda é associado a beleza e isso é também uma maneira de subordiná-las”. O depoimento da artista Tete Rocha revela a intenção da exposição “Ventos em Vênus movem montanhas”, em cartaz na Galeria Homero Massena no Centro de Vitória, até dia 3 de fevereiro.
Nessa reta final, a artista fará o lançamento do catálogo da exposição, nesta quinta-feira (31), às 17h. Na sexta-feira (1), o local recebe uma roda de conversa e também a oficina “Olhar sobre si é reflexo do outro”.
O convite à gentileza partiu da relação conflituosa e do incômodo da artista com o próprio corpo, corpo esse que assume papel de protagonismo na mostra. Gorda, como ela mesmo se define, Tete contesta o padrão imposto pela sociedade e recupera a representação das vênus ao longo da história da arte.
“Eu pensei muito na vênus porque ela demonstra um shape de diversidade e variedade de figuras femininas. A minha escolhida foi a Willendorf, que é uma peça de 20 mil anos. A teoria é de que a escultura é uma autorrepresentação. Pensei então em como trabalhar essa vênus em mim mesma e também a compulsão alimentar atrelado ao corpo gordo”, revela. Outra figura feminina retratada pela artista são as damas do xadrez.
Em performance, artista Tete Rocha come vênus de açúcar Crédito: Rodrigo Barreto
Gordofobia
Ao confrontar o corpo natural e as prerrogativas sociais estabelecidas, a exposição faz com que o público entenda os incômodos como padrões socialmente construídos. “Se observamos as vênus, vamos ver como o padrão de beleza mudou ao longo do tempo. Da mulher rechonchuda que representava a fertilidade até o que temos hoje”.
Tete Rocha aborda a questão da gordofobia em fotos onde interage com objetos como balança, cadeira, aquário, de forma irônica. “Faço isso a partir da contraposição objetos construídos para ter uma determinada finalidade, mas que eu coloco de maneira irônica para confrontar em relação de embate com o corpo”, conta.
Tete Rocha ironiza objetos opressores em exposição Crédito: Rodrigo Barreto
 
A narrativa chama atenção para a falta de acessibilidade de gordos no meio social – da falta de roupas de tamanho apropriado ao constrangimento em consultórios médicos.
Em uma das obras, a artista é fotografada em uma cadeira de ferro sem assento. “Quando se é gordo existe uma preocupação de sentar em uma cadeira e ela não aguentar seu peso. Em vários momentos da vida, a gente passa a noite inteira equilibrando o peso do corpo com os pés para não se privar do convívio dos amigos, mas sabendo que se não for dessa forma, a cadeira pode quebrar”, expõe.
Mesmo com a coragem de ter seu corpo em exposição, a artista diz que as queixas e as inseguranças não sumiram. “Que mulher nunca se olhou no espelho e se sentiu inadequada?”, questiona. “Não é porque eu coloco meu trabalho em um espaço público que as inseguranças desaparecem do dia para a noite. Me encaro como um corpo político, que tem uma história que compõe o meu corpo social”.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gato tigrado: 6 raças que se destacam pela pelagem 
Imagem de destaque
Plantas da sorte: 5 opções para colocar no trabalho e atrair prosperidade
Célio Cabral Loura, foi morto a tiros em uma chácara em Córrego do Perdido
Primo de ex-prefeito é assassinado a tiros após cavalgada em Ibatiba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados