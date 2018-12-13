Lollapalooza divulga shows de 2019 divididos por dia

O Lollapalooza divulgou nesta quinta (13) as datas de shows da edição 2019 no Brasil, realizada no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Entre os headliners, Arctic Monkeys se apresenta na sexta (5 de abril), Kings of Leon toca no sábado (6 de abril) e Kendrick Lamar é o destaque do domingo (7 de abril).
O público que for ao festival no primeiro dia ainda poderá ver nomes como Tribalistas, Sam Smith, Tiesto, St. Vincent e Portugal. The Man.
No sábado (6 de abril), além do Kings of Leon, Post Malone, Lenny Kravitz, Snow Patrol e Steve Aoki estão na programação. Já no domingo (7 de abril), Twenty One Pilots, Interpol, Dimitri Vegas & Like Mike e Gabriel, O Pensador estão no lineup. (veja a divisão completa mais abaixo).
Os ingressos para um dia de evento (Lolla Day) têm preços a partir de R$ 400 (meia-entrada) e estão disponíveis no site da Tickets for Fun. Já o Lollapass, que dá direito para os três dias de festival, custa até R$ 1.800 (segundo lote).
Além de opção para meia-entrada, há a entrada social, fruto de uma parceria entre o Lolla e o Criança Esperança. Segundo a organização, ao doar o valor de R$ 40 para a campanha, o fã terá desconto de 45% no valor do Lolla Pass. Doando R$ 30, terá 45% de desconto no Lolla Day.
Para clientes Cartões Bradesco, BradesCard e next o desconto é cumulativo aos 15% na compra do ingresso inteiro. E quem pagar até R$ 3.180 pode acessar o Lolla Lounge, uma área VIP com regalias como open bar e open food.
SEXTA - 5 de abril
Arctic Monkeys
Tribalistas
Sam Smith
Tiesto
The 1975
Macklemore
Foals
Kshmr
St.Vincent
Zhu
Portugal. The Man
Fisher
Troye Sivan
Scalene
Bruno Be
Loud Luxury
Elekfantz
Autoramas
Dashdot
Maz
The Fever 333
Molho Negro
SÁBADO - 6 de abril
Kings of Leon
Post Malone
Lenny Kravitz
Steve Aoki
Vintage Culture
Odesza
Snow Patrol
Bring Me The Horizon
Silva
Chemical Surf
Rashi
Kungs
Jorja Smith
Lany
Dubdogz feat. Vitor Kley
Illusionize
Jain
Liniker e os Caramelows
Valentino Khan
Gryffin
Liu
Carne Doce
Duda Beat
Catavento
DOMINGO - 7 de abril
Kendrick Lamar
Twenty One Pilots
Interpol
Dimitri Vegas & Like Mike
Greta Van Fleet
Years & Years
Gabriel, O Pensador
RL Grime
Don Diablo
BK'
GTA
Groove Delight
Rüfüs Du Sol
Bhaskar
KVSH
Letrux
Pontifezz
Aláia
Luiza Lian
The Inspector Gluzo
E A Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante
*Texto de Amon Borges