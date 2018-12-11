Lollapalooza 2019 confirma Kings of Leon no Brasil

O Lollapalooza 2019 anunciou nesta terça-feira (11) o Kings of Leon como nova banda no lineup do festival. Entre os principais nomes ainda estão Arctic Monkeys, Kendrick Lamar, Tribalistas, Lenny Kravitz e Sam Smith.
A organização ainda não divulgou as datas de todos os shows, porém o Kings of Leon tocará no dia 5 de abril, segundo informações do grupo.
Os ingressos para o Lollapalooza 2019 custam até R$ 1.800. Este é o valor do segundo lote do Lollapass para os três dias de festival, que será realizado em 5, 6 e 7 de abril no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo).
Além de opção para meia-entrada, ainda há a entrada social por R$ 990, categoria em que é preciso doar R$ 40 ao Criança Esperança até 31 de dezembro.
Os tickets para um dia de evento terão preços a partir de R$ 400 (meia-entrada). A compra pode ser feita por meio do site oficial.
No lineup também aparecem nomes como Twenty One Pilots, Tiesto, Steve Aoki, Interpol, Snow Patrol, Portugal, the Man e Gabriel, o Pensador.
LINE-UP DO LOLLAPALOOZA 2019
Arctic Monkeys
Kendrick Lamar
Kings of Leon
Tribalistas
Post Malone
Lenny Kravitz
Sam Smith
Twenty One Pilots
Tiësto
The 1975
Dimitri Vegas & Like Mike
Steve Aoki
Macklemore
Interpol
Odesza
Greta Van Fleet
Snow Patrol
Vintage Culture
Years & Years
Foals
Gabriel, O Pensador
Kshmr
St. Vincent
Silva
Bring Me The Horizon
Rl Grime
Zhu
Bk'
Don Diablo
Portugal. The Man
Fisher
Rashid
Troye Sivan
Rüfüs Du Sol
Chemical Surf
Kungs
Jorja Smith
Dubdogz Feat. Vitor Kley
Lany
Illusionize
Bruno Be
Valentino Khan
Loud Luxury
Gta
Gryffin
Scalene
Liniker E Os Caramelows
Groove Delight
Dashdot
Elekfantz
Bhaskar
Autoramas
Kvsh
Pontifexx
Aláfia
Liu
Carne Doce
Luiza Lian
Maz
Duda Beat
Jain
The Fever 333
Catavento
Molho Negro
The Inspector Cluzo