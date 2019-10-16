Novidade geek

'LOL' terá versão para celular, série de TV e três novos jogos

Novidades marcam aniversário de dez anos do jogo da Riot Games

Para comemorar os dez anos desde o lançamento de um dos jogos mais populares do mundo, "League of Legends", a Riot anunciou nesta terça-feira (15) o lançamento de uma versão do game para celular. "LOL" ganhará um jogo em aplicativo a partir de 2020, com pré-registro (para testar o game antes do lançamento) já disponível.

Além dele, a empresa de games aproveita a efeméride para lançar três jogos, todos bastante diferentes do que já existe, mas inseridos no mesmo universo: um jogo de cartas online no estilo competição, um de luta inspirado em games como "Street Fighter", e um de tiros.

"Queremos mostrar aos fãs que investimos nesse jogo com o mesmo amor que trouxemos em 'League of Legends' há dez anos", diz o vice-presidente de Propriedade Intelectual da Riot Games, Jarred Kennedy em entrevista ao F5. "Estou muito ansioso para os jogadores verem no que estamos trabalhando há anos. Nós não falamos muito sobre o que estamos fazendo, então poder falar de tudo isso agora é ótimo."

O jogo também ganhará uma série animada própria, com alguns personagens do jogo original. A previsão de lançamento é para 2020. "Continuaremos desenvolvendo o 'LOL' e tentando alcançar pessoas em diferentes fases da vida, com diferentes interesses", afirma Kennedy.

"Esperançosamente, vamos aumentar nossa audiência. 'LOL' já é um caso fantástico. Algumas pessoas gostam de jogar cartas, outras de jogar celular... Elas também podem se encontrar nos personagens da nova série. Espero que mais pessoas achem um caminho para se conectar com 'League of Legends' [...] Quando olhamos para o que nossos fãs amam, vemos oportunidades para assumir nosso compromisso, criar experiências que durem por um bom tempo. Estamos muito ansiosos e animados", completa.

CONFIRA DETALHES DOS LANÇAMENTOS 'LOL' PARA CELULAR

O modo Teamfight Tatics, de "LOL", chega aos celulares em 2020, e o pré-registro já está aberto para quem quiser ter um gostinho do game. Há ainda o "League of Legends: Wild Rift", no estilo Moba 5v5, disponível para dispositivos móveis e console, com a mesma jogabilidade de "LOL", projetado para durar de 15 a 18 minutos.

JOGO DE CARTAS 'LEGENDS OF RUNETERRA'

"Legends of Runeterra" é uma partida de cartas online, em que os jogadores ganham cartas à medida que vão jogando ou comprando novas -há uma quantidade limitada de cartas que podem ser compradas, para evitar a ideia do "pay to win" ("pagar para ganhar"). A ideia é que o game chegue para PC em 2020, e em seguida, para celular.

"A comunidade de jogadores da Riot tem uma grande paixão por jogos de cartas, e há muitos jogadores muito bons por aí. Vimos a oportunidade de aproximar a Riot desse gênero e inovar no nosso modelo de mercado", afirma Kennedy, que confirma que os personagens "champions" estarão representados no jogo, bem como outros.

"Pela primeira vez estamos aumentando a vista de 'LOL'; há um mundo ilimitado de outros personagens que existem por aí, e as cartas nos dão essa oportunidade de explorar esses personagens", completa.

PROJETO A

O jogo de tiro, que ainda não tem nome oficial, é chamado de "Projeto A" e será melhor explorado no futuro. Por enquanto, sabe-se que ele se passará em um mundo fora de Runeterra e que cada personagem terá uma habilidade única para permitir que ele conclua seus objetivos.

"Ele se passa em uma Terra no futuro próximo, o que é totalmente diferente. Queríamos criar um jogo de boa experiência, um jogo tático e competitivo, onde até o formato do jogador importa. E em 'LOL' temos personagens gigantes e outros minúsculos, o que poderia gerar algumas vantagens e desvantagens. Em um jogo como este, que é de time, todos temos que ter posições parecidas, então você precisa de personagens que se enquadrem a isso. Como para o jogo fazer sentido não poderíamos usar os personagens de 'LOL', então fez sentido mudarmos para outra direção", defende Kennedy.

PROJETO L

Inserido no universo de "LOL", esse jogo, que ainda não tem nome oficial, mantém a ideia de jogos de luta, como "Street Fighter" e "Mortal Kombat". Em vez de armas, os personagens jogarão com suas magias próprias, e será possível escolher os "champions" na hora da batalha.

"Somos muito fãs de 'Street Fighter', e temos um grupo de desenvolvedores na Riot muito apaixonado. Ainda não há muito para falar sobre esse jogo, mas já queríamos anunciá-lo para o público", diz Kennedy.

Tanto esse como todos os outros jogos são considerados para, futuramente, terem competições próprias de eSports. "Mas primeiro queremos entregar um jogo que as pessoas queiram jogar, achem interessantes e competitivos. Queremos antes de tudo fazer um bom jogo, que as pessoas se sintam bem."

SÉRIE 'ARCANE'

O universo de "LOL" ganhará um programa próprio em 2020. Trata-se de uma série animada, desenvolvida e produzida pela Riot. "Não é um filme, e será similar a séries que você vê na Netflix. Nós decidimos produzir nós mesmos para ter certeza que teríamos a criação certa e termos controle de como distribuiremos", conta Kennedy.

Ele explica que a animação se passará em uma parte de um mundo com ênfase na tecnologia e terá alguns personagens do jogo original, com previsão de lançamento para 2020. Ainda não se sabe em qual plataforma ela será lançada -se por algum canal da Riot, em streamings como a Netflix ou pela internet.

"Investimos nos personagens, na arte, na criação de uma história com uma jornada emotiva que as pessoas se importariam. Agora que temos isso, vamos começar conversas com plataformas distribuidores", diz. "Mesmo que você não jogue o jogo, poderá se identificar com a narrativa de alguns personagens, que ganham atributos novos além dos que vemos no jogo".

Já pensando no futuro, Kennedy diz que a Riot pena em múltiplas temporadas para contar várias histórias. "Vemos o universo de 'LOL' expandindo de várias formas diferentes. É difícil, é uma jornada; nem o 'LOL' lançado há dez anos é igual ao de hoje. Temos uma boa equipe por trás de tantos lançamentos legais. E no pior dos casos, queremos que os jogadores saibam o quão focados estamos em criar bons jogos e comprometidos com eles. Estamos buscando isso não só em uma série, ou jogos, mas em outros produtos também."

DOCUMENTÁRIO 'LEAGUE OF LEGENDS ORIGINS'

O novo documentário "League of Legends Origins" explora a comunidade que fez do "LOL" um dos jogos mais populares do mundo. A descrição da produção diz que "fãs, especialistas e criadores da Riot Games falarão sobre o caminho da empresa, desde a demo do jogo até se tornar uma gigante global dos eSports". O trailer já pode ser visto na Netflix.

PROJETO F

O projeto com menos informações divulgadas até agora permitirá que você explore o mundo de Runeterra com seus amigos.

