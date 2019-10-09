Logos Hope no ES: o que se sabe até o momento sobre a vinda do navio

Como fazer voluntariado por mais tempo?

Além do trabalho no porto, o navio ainda possui outras duas modalidades de voluntariado. Há opção de três meses, um ano e dois anos. Esses participantes têm um trabalho prático a executar em vários departamentos do navio, incluindo as missões de ensino devocional por meio das igrejas locais de cada destino da embarcação. Quem opta por passar essas temporadas na Logos Hope ganha a experiência de conviver com pessoas de mais de 60 nacionalidades e, por isso, precisa ter uma base formada em inglês para se comunicar. Para garantir a capacitação, os voluntários de três meses são obrigados a participar do STEP - um programa de treinamento de curto-prazo para jovens que desejam ter a experiência prática de servir a Deus a bordo da Logos Hope. Essas aulas são feitas no navio, mas tudo precisa ser custeado pelo interessado, desde as passagens para chegar e sair do navio até alimentação, aulas e estadia. Saiba mais detalhes em https://leia.ag/zkr298