Logos Hope no ES: o que se sabe até o momento sobre a vinda do navio

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 10:00
- Atualizado há 6 anos
Finalmente chegou o dia em que a Logos Hope - maior livraria flutuante do mundo - vai atracar no Porto de Vitória. Mas o que se sabe até o momento? Fizemos um guia para te ajudar na visita.
O que é?
O navio Logos Hope é considerado a maior livraria flutuante do mundo, com seus 132,5 metros de comprimento e nove andares. O navio pertence à organização internacional cristã Good Books for All Ships (GBA Ships), sediada na Alemanha, que já teve outros três navios livrarias com os quais começou a navegar na década de 1970. Atualmente, apenas o Logos Hope percorre o mundo. Seu compromisso é fornecer conhecimento, ajuda e esperança às nações que visitam, além de promover a boa vontade e compreensão entre os países.
Primeira vez no país
Durante os últimos 47 anos, os navios da GBA receberam mais de 47 milhões de visitantes em mais de 160 países e territórios em todo o mundo. Esta é a primeira visita do Logos Hope, que iniciou seu trabalho em 2009, ao Brasil. A última vez que um dos navios livrarias esteve no país foi há 28 anos.
O que ele oferece?
O navio percorre o mundo oferecendo aos visitantes cinco mil títulos em inglês e português, no total de 800 mil livros, divididos entre literatura infantil, culinária, ciência, hobbies, autoajuda, liderança, dicionários, literatura cristã, entre outros segmentos literários. Há alguns títulos também em espanhol.
Como comprar livros?
A livraria funciona no quarto piso da embarcação, onde há também uma cafeteria. Para adquirir um livro, a pessoa pode pagar em dinheiro, no caso do Brasil em reais, ou em cartão de crédito com bandeira internacional Visa ou Mastercard. O valor dos livros não foram divulgados, mas a proposta é que sejam mais em conta que as livrarias.
Ingressos
O Logos Hope ficará ancorado no Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro da Capital. Para entrar é cobrada uma entrada de R$ 5, mas crianças com menos de 12 anos e idosos com mais de 65 são isentos da taxa.
Visitação
A partir desta quinta-feira (10), a Logos Hope - maior livraria flutuante do mundo - será aberta para visitação do público, das 14h às 21h. Os capixabas terão até o dia 20 deste mês para conhecer a biblioteca. O navio ficará aberto das 10h às 21h, de terça a sábado, e das 14h às 21h, aos domingos. Na segunda-feira, ele ficará fechado.
Agendamento
Vale lembrar que o agendamento para visitas em grupos maiores ao navio também é oferecido. No entanto, para isso, o interessado deve buscar a coordenação do navio via redes sociais ou indo até o local pessoalmente.
Teatro
Além da biblioteca e cafeteria, o navio é equipado com um teatro, que funciona em algumas cidades. Em Vitória, a peça "O Leão, A Feiticeira e o Guarda-Roupa", adaptação da trilogia Nárnia, terá duas sessões em português. As apresentações serão nos dias 13 e 20 de outubro, às 19h. Os ingressos custam R$ 20, em preço único, e já estão disponíveis para venda por meio do EventBrite.com.
Tripulação
O navio tem cerca de 400 tripulantes de 60 países, que ficam embarcadas por cerca de dois anos, e todos eles são voluntários da embarcação. A livraria flutuante prega uma ideologia cristã de levar cultura pelo mundo todo, então o trabalho dentro da embarcação também tem esse pé na solidariedade.
Como ser um voluntário?
A GBA Ships recruta voluntários que podem optar por planos de trabalho de dias no porto em que ele atraca, três meses e um ou dois anos. Para o voluntariado para os dias em que o navio fica atracado, o voluntário não precisa ter nenhuma preparação específica ou formação, mas nenhum tipo de benefício é oferecido. É importante que o candidato também pense na logística de percurso que fará quando assumir o compromisso, isto é, como vai chegar ao navio durante os dias de trabalho, já que a organização também não fornece transporte e nem estadia. Os pré-requisitos pedidos são: ter mais de 18 anos, ter boa saúde e ser um cristão convertido e membro de alguma igreja evangélica. Os interessados devem se candidatar por meio do e-mail [email protected]
Como fazer voluntariado por mais tempo?
Além do trabalho no porto, o navio ainda possui outras duas modalidades de voluntariado. Há opção de três meses, um ano e dois anos. Esses participantes têm um trabalho prático a executar em vários departamentos do navio, incluindo as missões de ensino devocional por meio das igrejas locais de cada destino da embarcação. Quem opta por passar essas temporadas na Logos Hope ganha a experiência de conviver com pessoas de mais de 60 nacionalidades e, por isso, precisa ter uma base formada em inglês para se comunicar. Para garantir a capacitação, os voluntários de três meses são obrigados a participar do STEP - um programa de treinamento de curto-prazo para jovens que desejam ter a experiência prática de servir a Deus a bordo da Logos Hope. Essas aulas são feitas no navio, mas tudo precisa ser custeado pelo interessado, desde as passagens para chegar e sair do navio até alimentação, aulas e estadia. Saiba mais detalhes em https://leia.ag/zkr298
Outros espaços
A coordenadora de Projetos do Logos Hope, Raquel Menezes, disse que nos demais andares do navio há uma escola para filhos dos tripulantes voluntários, além de escritórios, cabines, cozinha e uma clínica médica. Vale lembrar que ninguém no Logos Hope recebe salário, independentemente da posição que ocupar a bordo. Cada membro da tripulação levantou patrocínio para cobrir os custos de seu período de dois anos de serviço.
Próximos destinos
Depois de Vitória, o Logos Hope segue para Salvador (BA), onde fica de 24 de outubro a 12 de novembro, e Belém (PA), ancorado de 18 de novembro a 6 de dezembro.
*Com informações da tripulação e da Agência Brasil
