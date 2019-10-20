Home
>
Cultura
>
Logos Hope: fila até o último minuto para visitar livraria flutuante

Logos Hope: fila até o último minuto para visitar livraria flutuante

Horas antes do horário de abertura da atração já haviam pessoas esperando no Porto de Vitória. Adultos e crianças deram última olhada na maior livraria flutuante do mundo

Glacieri Carraretto

Repórter de Cotidiano / [email protected]

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 16:22

 - Atualizado há 6 anos

Fila gigante marca último dia de Logos Hope no ES Crédito: Glacieri Carrareto

No último dia de visitação da livraria flutuante Logos Hope no Porto de Vitória a fila "quilométrica" em frente ao navio chamavam atenção de quem passava pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória.  O navio está atracado na capital capixaba desde o dia 10 de outubro. 

Recomendado para você

Atrações de Natal também integram a programação; O dia ainda conta com Feira Capixaba do Vinil e Feira de Cerâmica Artesanal

Agenda no ES de sexta (19) tem festival em Castelhanos e Thiago Aquino

Programação da Arena de Verão contará com shows de É o Tchan, Mumuzinho, Rogério Flausino, Lenine,Psirico e muito mais

Paralamas do Sucesso, Latino e Banda Eva são novas atrações da Arena de Verão em Vitória

Jordaine Wisdon viaja sozinho por diversos lugares do mundo e tem mais de 30 mil seguidores no Instagram

Blogueiro dos EUA experimenta moqueca capixaba e compara com a baiana; veja vídeo

O casal de namorados Wendell Pereira, 21 anos, e Kelyane Silva, 17, chegaram ao local às 10h30, mesmo sabendo que a abertura para visitação estava marcada para às 13h. Ainda assim, eles tiveram que enfrentar fila. 

Leia mais

Logos Hope em Vitória: ambulantes aproveitam fila para faturar

Vídeo: visitamos a Logos Hope no ES; veja como é o navio por dentro

"Já tinha fila quando chegamos. Tomamos chuva e sol, mas valeu a pena. Só senti falta de outros tipos de livro, como ficção científica", contou Kelyane. "Muita gente pra visitar, mas é um bom passeio", completou o namorado Wendell.

Fila gigante marca último dia de Logos Hope no ES Crédito: Glacieri Carrareto

Já para o pequeno Otávio Gonçalves Lima, de 6 anos, a diversão foi garantida. "Tinha brinquedo, livro, uma lanchonete e esse navio grande. Meu pai prometeu ontem que ia me trazer por isso a gente veio", contou cheio de sorrisos e exibindo brinquedos que o pai, o caminhoneiro Charles Rodrigues,  38, comprou. "Viemos pra conhecer, como havia prometido. É um passeio tranquilo para curtir com meu filho", contou.

A professora Roberta Macarini, 37, foi acompanhada do marido, o motorista Salatiel Farias, 40, e da filha do casal, Eduarda. "Achei muito bacana a história do navio, por onde já passou e quais países vai passar ainda. Incrivel a simpatia dos voluntarios também", observou a professora.

Fila gigante marca último dia de Logos Hope no ES Crédito: Glacieri Carrareto

O marido,  porém,  achou que faltou ampliar o passeio. "Achei que poderíamos visitar todo o navio, isso ficou a desejar", afirmou Salatiel.

O autônomo Adilson Pereira, 56, e a esposa, a aposentada Esméria Silva Gomee, 55, também esperavam mais do passeio no navio. "Os títulos são de assuntos restritos. Mesmo assim, comprei um livro da área industrial. Criei mais expectativas mesmo em andar pelo navio, o que não foi possível", observou Adilson.

O navio Logos Hope sairá dia 22 de outubro do Porto de Vitória com destino à capital da Bahia, Salvador.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais