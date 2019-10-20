Vitória

Logos Hope: fila até o último minuto para visitar livraria flutuante

Horas antes do horário de abertura da atração já haviam pessoas esperando no Porto de Vitória. Adultos e crianças deram última olhada na maior livraria flutuante do mundo

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 16:22 - Atualizado há 6 anos

Fila gigante marca último dia de Logos Hope no ES Crédito: Glacieri Carrareto

No último dia de visitação da livraria flutuante Logos Hope no Porto de Vitória a fila "quilométrica" em frente ao navio chamavam atenção de quem passava pela Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Vitória. O navio está atracado na capital capixaba desde o dia 10 de outubro.

O casal de namorados Wendell Pereira, 21 anos, e Kelyane Silva, 17, chegaram ao local às 10h30, mesmo sabendo que a abertura para visitação estava marcada para às 13h. Ainda assim, eles tiveram que enfrentar fila.

"Já tinha fila quando chegamos. Tomamos chuva e sol, mas valeu a pena. Só senti falta de outros tipos de livro, como ficção científica", contou Kelyane. "Muita gente pra visitar, mas é um bom passeio", completou o namorado Wendell.

Fila gigante marca último dia de Logos Hope no ES Crédito: Glacieri Carrareto

Já para o pequeno Otávio Gonçalves Lima, de 6 anos, a diversão foi garantida. "Tinha brinquedo, livro, uma lanchonete e esse navio grande. Meu pai prometeu ontem que ia me trazer por isso a gente veio", contou cheio de sorrisos e exibindo brinquedos que o pai, o caminhoneiro Charles Rodrigues, 38, comprou. "Viemos pra conhecer, como havia prometido. É um passeio tranquilo para curtir com meu filho", contou.

A professora Roberta Macarini, 37, foi acompanhada do marido, o motorista Salatiel Farias, 40, e da filha do casal, Eduarda. "Achei muito bacana a história do navio, por onde já passou e quais países vai passar ainda. Incrivel a simpatia dos voluntarios também", observou a professora.

Fila gigante marca último dia de Logos Hope no ES Crédito: Glacieri Carrareto

O marido, porém, achou que faltou ampliar o passeio. "Achei que poderíamos visitar todo o navio, isso ficou a desejar", afirmou Salatiel.

O autônomo Adilson Pereira, 56, e a esposa, a aposentada Esméria Silva Gomee, 55, também esperavam mais do passeio no navio. "Os títulos são de assuntos restritos. Mesmo assim, comprei um livro da área industrial. Criei mais expectativas mesmo em andar pelo navio, o que não foi possível", observou Adilson.

O navio Logos Hope sairá dia 22 de outubro do Porto de Vitória com destino à capital da Bahia, Salvador.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta