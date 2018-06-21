Livro presta homenagem aos 85 anos do multitalentoso artista Ziraldo

Uma homenagem traçada por muitas mãos celebra os 85 anos do escritor, jornalista, desenhista, cartunista e chargista Ziraldo. Ziraldo 85 Ao Mestre Com Carinho é o livro idealizado e organizado por Élcio Danilo Russo Amorim, conhecido como Edra, que traz 85 cartunistas convidados a prestar tributo a Ziraldo e uma biografia do artista. Entre os convidados estão os capixabas Amarildo, chargista, caricaturista e cartunista de A GAZETA, e Alpino, cujas tirinhas Samanta você acompanha no C2 .
O livro será lançado no dia 28 de junho, na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga, cidade natal tanto de Ziraldo quanto de Edra. A obra não é o primeiro tributo que Edra presta ao seu grande ídolo.
Caratinga demorou muito para render uma homenagem a ele. Essa situação sempre me deixava indignado. Realizei o Salão de Humor de Caratinga e depois idealizei a criação da Casa Ziraldo de Cultura. Há algum tempo vinha estudando fazer uma homenagem em forma de livro, algo que ele tanto exalta, conta o idealizador.
SELEÇÃO
A ideia tomou corpo quando Ziraldo comemorou 80 anos e foi tema do Salão de Humor de Caratinga. Foram inscritas mais de 200 caricaturas de todo o mundo. Com o material em mãos, Edra desenvolveu o livro, que conta em sua primeira parte com os desenhos dos convidados.
Era uma forma do Ziraldo receber uma homenagem dentro do seu próprio universo de atuação e, por outro lado, uma oportunidade de os cartunistas, cada um ao seu estilo e talento, manifestarem o carinho e admiração para o mestre, explica.
Partindo da seleção do Salão de Humor, Edra fez a triagem para escolher as melhores ilustrações com cartunistas da maioria dos estados brasileiros. Também foram convidados artistas consagrados como Maurício de Souza, Aroeira e os irmãos Caruso.
A charge feita por Amarildo (que ilustra esta página) foi criada para as comemorações de 80 anos de Ziraldo. Para o chargista, o homenageado é o mestre dos mestres. Ele tem um estilo incomparável e chegou a uma limpeza de traço genial que ninguém consegue imitar. Limpo e preciso. Além de um escritor primoroso e gênio nas artes gráficas, diz.
BIOGRAFIA
Já a segunda parte do livro traz uma cronologia da vida e da obra do artista, com registros históricos e a participação de Zélio e Gê Pinto, irmãos de Ziraldo, e do próprio homenageado. Fã do cartunista, Edra começou a pesquisa já com uma boa bagagem de conhecimento sobre a trajetória do seu ícone.
No decorrer do projeto, sentia a necessidade de inserir algo que desse mais conteúdo ao livro. O que eu fiz foi me aprofundar e me surpreendi com muita coisa que ainda desconhecia. Para manter o segredo da publicação até o seu lançamento, visitei o seu estúdio por duas vezes sem que ele soubesse, e garimpei muitas fotos e desenhos, entrega Edra.
O autor acabou virando amigo do ídolo que, segundo ele é uma mistura do Pererê com o Jeremias e mais o Menino Maluquinho.
Junto com o lançamento do livro, a Casa Ziraldo de Cultura receberá a exposição das 85 caricaturas no livro, entre elas, claro, as de Amarildo e Alpino.
Ziraldo 85 - Ao Mestre Com Carinho
Edra (coordenação editorial). Editora Melhoramentos. 2018. 192 páginas. Quanto: R$ 95.