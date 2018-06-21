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Biografia

Livro presta homenagem aos 85 anos do multitalentoso artista Ziraldo

A obra idealizada pelo cartunista Edra, conterrâneo de Ziraldo, traz biografia e ilustrações de 85 cartunistas convidados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jun 2018 às 22:18

Publicado em 20 de Junho de 2018 às 22:18

Uma homenagem traçada por muitas mãos celebra os 85 anos do escritor, jornalista, desenhista, cartunista e chargista Ziraldo. Ziraldo 85  Ao Mestre Com Carinho é o livro idealizado e organizado por Élcio Danilo Russo Amorim, conhecido como Edra, que traz 85 cartunistas convidados a prestar tributo a Ziraldo e uma biografia do artista. Entre os convidados estão os capixabas Amarildo, chargista, caricaturista e cartunista de A GAZETA, e Alpino, cujas tirinhas Samanta você acompanha no C2 .
O livro será lançado no dia 28 de junho, na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga, cidade natal tanto de Ziraldo quanto de Edra. A obra não é o primeiro tributo que Edra presta ao seu grande ídolo.
Caratinga demorou muito para render uma homenagem a ele. Essa situação sempre me deixava indignado. Realizei o Salão de Humor de Caratinga e depois idealizei a criação da Casa Ziraldo de Cultura. Há algum tempo vinha estudando fazer uma homenagem em forma de livro, algo que ele tanto exalta, conta o idealizador.
SELEÇÃO
A ideia tomou corpo quando Ziraldo comemorou 80 anos e foi tema do Salão de Humor de Caratinga. Foram inscritas mais de 200 caricaturas de todo o mundo. Com o material em mãos, Edra desenvolveu o livro, que conta em sua primeira parte com os desenhos dos convidados.
Era uma forma do Ziraldo receber uma homenagem dentro do seu próprio universo de atuação e, por outro lado, uma oportunidade de os cartunistas, cada um ao seu estilo e talento, manifestarem o carinho e admiração para o mestre, explica.
Partindo da seleção do Salão de Humor, Edra fez a triagem para escolher as melhores ilustrações com cartunistas da maioria dos estados brasileiros. Também foram convidados artistas consagrados como Maurício de Souza, Aroeira e os irmãos Caruso.
A charge feita por Amarildo (que ilustra esta página) foi criada para as comemorações de 80 anos de Ziraldo. Para o chargista, o homenageado é o mestre dos mestres. Ele tem um estilo incomparável e chegou a uma limpeza de traço genial que ninguém consegue imitar. Limpo e preciso. Além de um escritor primoroso e gênio nas artes gráficas, diz.
BIOGRAFIA
Já a segunda parte do livro traz uma cronologia da vida e da obra do artista, com registros históricos e a participação de Zélio e Gê Pinto, irmãos de Ziraldo, e do próprio homenageado. Fã do cartunista, Edra começou a pesquisa já com uma boa bagagem de conhecimento sobre a trajetória do seu ícone.
No decorrer do projeto, sentia a necessidade de inserir algo que desse mais conteúdo ao livro. O que eu fiz foi me aprofundar e me surpreendi com muita coisa que ainda desconhecia. Para manter o segredo da publicação até o seu lançamento, visitei o seu estúdio por duas vezes sem que ele soubesse, e garimpei muitas fotos e desenhos, entrega Edra.
O autor acabou virando amigo do ídolo que, segundo ele é uma mistura do Pererê com o Jeremias e mais o Menino Maluquinho.
Junto com o lançamento do livro, a Casa Ziraldo de Cultura receberá a exposição das 85 caricaturas no livro, entre elas, claro, as de Amarildo e Alpino.
Livro "Ziraldo 85 - Ao Mestre Com Carinho" Crédito: Editora Melhoramentos
Ziraldo 85 - Ao Mestre Com Carinho
Edra (coordenação editorial). Editora Melhoramentos. 2018. 192 páginas. Quanto: R$ 95.

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