Live-action de 'Aladdin': veja imagens de Will Smith como Gênio

19/12/2018 - As primeiras imagens do live-action de Alladin, com Will Smith como gênio Crédito: Twitter/@entertainment weekly

Entre os diversos live-actions que a Disney está produzindo, um deles chamou a atenção nesta quarta-feira, 19. Dirigido pelo britânico Guy Ritchie, o filme Aladdin ganhou as primeiras imagens de Will Smith interpretando o Gênio.

Em entrevista ao Entertainment Weekly, o diretor explicou como foi o processo de criação do personagem. "Eu queria um pai musculoso dos anos 1970. Ele era grande o suficiente para parecer uma força - não tão musculoso como se parecesse que estivesse contando calorias, mas formidável o suficiente para parecer que você sabia que ele estava na sala", disse.

Além de Will Smith no papel de Gênio (originalmente dublado por Robin Williams), o elenco também conta com Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar) e Navid Negahban (Sultão).