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CINEMA

Live-action de 'Aladdin': veja imagens de Will Smith como Gênio

Produção estreia em maio de 2019

Publicado em 19 de Dezembro de 2018 às 20:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2018 às 20:25
19/12/2018 - As primeiras imagens do live-action de Alladin, com Will Smith como gênio Crédito: Twitter/@entertainment weekly
Entre os diversos live-actions que a Disney está produzindo, um deles chamou a atenção nesta quarta-feira, 19. Dirigido pelo britânico Guy Ritchie, o filme Aladdin ganhou as primeiras imagens de Will Smith interpretando o Gênio.
Em entrevista ao Entertainment Weekly, o diretor explicou como foi o processo de criação do personagem. "Eu queria um pai musculoso dos anos 1970. Ele era grande o suficiente para parecer uma força - não tão musculoso como se parecesse que estivesse contando calorias, mas formidável o suficiente para parecer que você sabia que ele estava na sala", disse.
Além de Will Smith no papel de Gênio (originalmente dublado por Robin Williams), o elenco também conta com Mena Massoud (Aladdin), Naomi Scott (Jasmine), Marwan Kenzari (Jafar) e Navid Negahban (Sultão).
Aladdin é uma adaptação do desenho de 1992 e a versão live-action estreia em maio de 2019 nos cinemas. O twitter da revista aproveitou para divulgar algumas imagens de bastidores da produção.

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