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Liam Gallagher e outras atrações do Lollapalooza fazem shows paralelos em SP

O festival anunciou, nesta quarta-feira, 24, a programação das chamadas Lolla Parties
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 20:45

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 20:45

Liam Gallagher faz show no dia 21 de março Crédito: Rankin
O festival Lollapalooza anunciou, nesta quarta-feira, 24, a programação das chamadas Lolla Parties, nome dado aos shows extras de artistas que integram o line-up do festival, em casas espalhadas pela capital.
E a cereja do bolo da vez é o show solo de Liam Gallagher, o ex-Oasis que integra o primeiro time de shows mais aguardados do festival, a se apresentar na Audio, casa de shows localizada na zona oeste da cidade, na quarta-feira, 21 de março, antes mesmo do início do Lollapalooza - realizado entre os dias 23 a 25 de março.
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Na mesma data, 21 de março, a banda o The Neighbourhood estreia em solo brasileiro, com uma apresentação no Cine Joia, no bairro da Liberdade.
No dia 22 de março, é a vez do Royal Blood, duo de rock pesadíssimo de baixo e bateria, a se apresentar no Cine Joia. Enquanto isso, na Audio, haverá uma dobradinha com os shows de Zara Larsson e Oh Wonder.
O Lollapalooza realiza sua sétima edição em São Paulo nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Entre as atrações estão Red Hot Chili Peppers, LCD Soundsystem, Pearl Jam, Imagine Dragons, The Killers e Lana Del Rey.
Os ingressos para o festival estão à venda na bilheteria oficial no Citibank Hall São Paulo (sem taxa de conveniência) ou pela internet.
Confira, abaixo, detalhes das Lolla Parties:
LIAM GALLAGHER
Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo - SP
Data: Quarta-feira, 21 de março de 2018
Horário: 21h30
Ingressos: de R$ 110 até R$ 340
Venda de ingressos no site
THE NEIGHBOURHOOD
Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP
Data: Quarta-feira, 21 de março de 2018
Horário: 21h30
Ingressos: de R$ 115 até R$ 230
Venda de ingressos no site
ROYAL BLOOD
Local: Cine Joia - Praça Carlos Gomes, 82 - Liberdade - São Paulo/SP
Data: Quinta-feira, 22 de março de 2018
Horário: 21h30
Ingressos: de R$ 115 até R$ 230
Venda de ingressos no site
ZARA LARSSON + OH WONDER
Local: Audio - Av. Francisco Matarazzo, 694 - Água Branca - São Paulo - SP
Data: Quinta-feira, 22 de março de 2018
Horário Oh Wonder: 20h30
Horário Zara Larsson: 22h
Ingressos: de R$ 110 até R$ 340
Venda de ingressos no site

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