Lia Clark e Wanessa fazem parceria em 'Bumbum no Ar'

Lia Clark, que já é um ícone no cenário musical LGBTQ+ e abusa do bom humor em seus shows para abordar assuntos como liberdade, preconceito e diversidade, divulgou em suas redes sociais uma novidade esperada por muitos fãs: o videoclipe do hit "Bumbum no Ar", em parceria com a cantora Wanessa Camargo.

"Sempre fui muito fã da Wanessa e nós duas nos identificamos com a cultura pop, o Bumbum no Ar tem o objetivo de unir o funk e o pop ao mundo mágico do cinema, o público pode esperar um roteiro de tirar o fôlego aliado a muita coreografia e energia boa. A narrativa do videoclipe é envolvente do inicio ao fim!" adiantou Lia Clark.