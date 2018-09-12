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MÚSICA

Lia Clark e Wanessa fazem parceria em 'Bumbum no Ar'

Videoclipe será lançado no próximo dia 18 de setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2018 às 14:37

Publicado em 12 de Setembro de 2018 às 14:37

Lia Clark e Wanessa Camargo fazem parceria na música "Bumbum no Ar" Crédito: Divulgação
Lia Clark, que já é um ícone no cenário musical LGBTQ+ e abusa do bom humor em seus shows para abordar assuntos como liberdade, preconceito e diversidade, divulgou em suas redes sociais uma novidade esperada por muitos fãs: o videoclipe do hit "Bumbum no Ar", em parceria com a cantora Wanessa Camargo. 
"Sempre fui muito fã da Wanessa e nós duas nos identificamos com a cultura pop, o Bumbum no Ar tem o objetivo de unir o funk e o pop ao mundo mágico do cinema, o público pode esperar um roteiro de tirar o fôlego aliado a muita coreografia e energia boa. A narrativa do videoclipe é envolvente do inicio ao fim!" adiantou Lia Clark.
O vídeo será lançado no próximo dia 18 e a canção estará disponível nas plataformas de streaming.
Lia Clark e Wanessa Camargo fazem parceria na música "Bumbum no Ar" Crédito: Divulgação

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