Léo Santana e Ferrugem se juntam a time de atrações do Festeja ES 2018

Evento será realizado no mês de outubro e ingressos já estão à venda
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 22:13

Leo Santana Crédito: Eder Mota
O Festeja ES 2018 mostra que vai muito além do sertanejo. Depois de anunciar nomes como Marilia Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Jads e Jadson e Diego e Victor Hugo, o evento anuncia opções para o axé e para o pagode. O cantor baiano, Léo Santana, e o pagodeiro fenômeno da atualidade, Ferrugem, são as novas atrações confirmadas no evento.
A 4ª edição do evento em terras capixabas será realizada no dia 27 de outubro, no Pavilhão de Carapina. Os ingressos já estão à venda e custam entre R$ 50 e R$ 320.
SERVIÇO
FESTEJA ES 2018
Quando: 27 de outubro
Atrações: Marília Mendonça, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana, Ferrugem, Jads e Jadson, Diego e Victor Hugo
Onde: Parque de Exposições de Carapina
Ingressos: R$ 50 (pista); R$ 90 (vip); R$ 180 (open bar) e R$ 320 (backstage), à venda no site www.blueticket.com.br e nas Óticas Diniz de todo o Estado
Informações: 3336-4776
Classificação: 16 anos

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos
Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos

