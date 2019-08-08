NOVIDADE

Lego anuncia coleção com personagens da série 'Friends'

Bonecos devem ser inspirados nos clássicos personagens Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:38 - Atualizado há 6 anos

08/08/2019 - Coleção de Lego inspirada nos personagens de 'Friends' Crédito: Instagram / @lego

A Lego anunciou, na terça-feira, 6, uma coleção de suas peças envolvendo os personagens da clássica série Friends.

Foram divulgados bonecos de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Cournteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer), de costas, sentados no icônico sofá da abertura de Friends.

Ainda não foi divulgada a data de lançamento da nova coleção, apenas que deve ser realizada "Em breve".

Confira abaixo da coleção da versão de Lego com os personagens da série Friends:

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta