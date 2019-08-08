Home
Lego anuncia coleção com personagens da série 'Friends'

Bonecos devem ser inspirados nos clássicos personagens Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler e Ross

Agência Estado

Publicado em 8 de agosto de 2019 às 14:38

 - Atualizado há 6 anos

08/08/2019 - Coleção de Lego inspirada nos personagens de 'Friends' Crédito: Instagram / @lego

A Lego anunciou, na terça-feira, 6, uma coleção de suas peças envolvendo os personagens da clássica série Friends.

Foram divulgados bonecos de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Cournteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer), de costas, sentados no icônico sofá da abertura de Friends.

> Matthew Perry, de 'Friends', vive isolado em hotel, diz site

Ainda não foi divulgada a data de lançamento da nova coleção, apenas que deve ser realizada "Em breve".

> Jennifer Aniston gasta R$ 1 milhão com beleza por ano, diz autor

Confira abaixo da coleção da versão de Lego com os personagens da série Friends:

