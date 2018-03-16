LAURA PAUSINI VIRA AEROMOÇA PARA LANÇAR NOVO ÁLBUM "FATTI SENTIRE" Crédito: Reprodução / Instagram

A cantora italiana Laura Pausini se transformou em aeromoça da companhia aérea Alitalia nesta quinta-feira, 15, para apresentar seu novo álbum, "Fatti Sentire" ("Deixe-me te ouvir", em tradução livre), que chega às lojas do país europeu nesta sexta-feira, 16.

"Bem-vindos ao voo AliLaura e Alitalia", disse a estrela ao receber jornalistas para um voo especial entre Milão e Roma. A cantora, após mostrar as saídas de emergência e servir bebidas aos repórteres, falou sobre o novo disco, que será tema de quatro shows no Brasil em agosto.

"Queria que vocês entrassem no meu mundo, aquele no qual viajo quase todos os dias de avião", declarou Laura. "Fatti Sentire" é seu 13º álbum de inéditas e contém 14 faixas, incluindo uma em inglês e outra em espanhol. "A parte latina está muito presente em meu modo de ser", acrescentou.

O disco tem um fio condutor: cada música, segundo a italiana, conta histórias de pessoas que "devem fazer uma escolha ou tomar uma decisão" e que "precisam se fazer ouvir". "É um convite que faço a mim mesma e às pessoas que escutam minha música, um convite a sermos corajosos, a sermos nós mesmos sem medo de preconceitos, mesmo quando nos sentimos frágeis", acrescentou a estrela, que se definiu como "forte no palco e frágil quando desce (dele)".

LAURA PAUSINI VIRA AEROMOÇA PARA LANÇAR NOVO ÁLBUM "FATTI SENTIRE" Crédito: Reprodução / Instagram

Laura também disse que muitas músicas ficaram de fora, e um segundo volume deve ser lançado. "Mas não sei quando." Ao desembarcar em Roma, a cantora foi recepcionada de forma calorosa por passageiros e funcionários do aeroporto de Fiumicino.