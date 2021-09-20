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Pós acidente

Larissa Manoela fala sobre a superação do trauma de andar a cavalo

A atriz precisa enfrentar o medo para viver a personagem de ‘Além da Ilusão’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 set 2021 às 16:51

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 16:51

A atriz Larissa Manoela
A atriz Larissa Manoela Crédito: Reprodução/Instagram @larissamanoela
Larissa Manoela compartilhou nas redes sociais nesta segunda-feira, 20, seu processo de superação do trauma de andar a cavalo. A atriz, que sofreu um acidente em 2015, agora precisa superar o medo para viver a protagonista de Além da Ilusão, a nova novela das seis da Rede Globo.
Nos stories do Instagram, Larissa compartilhou um vídeo direto de um haras no Rio de Janeiro: "Ai, gente, depois de seis anos do meu acidente, vou montar. Vou fazer esse medo e esse trauma irem embora".
"Eu amo cavalo, desde que nasci tenho contato com cavalos. Então, hoje vai ser um dia bem especial", disse. "Infelizmente, aconteceu esse acidente. Mas é isso, não é porque aconteceu, que vai acontecer de novo".
Em junho do ano passado, Larissa dividiu a história do acidente com seus seguidores. "O ano era 2015. Dia 26 de junho. Eu caí do cavalo e renasci. Deus me livrou. Ele está comigo em todos os momentos. Hoje completa 5 anos do meu acidente. Agradeço todos os dias pela minha vida, pela minha saúde e pela oportunidade de viver dia após dia, eu valorizo muito isso."
A atriz postou as fotos de quando estava no hospital. "Perto do que poderia ter sido eu fiquei apenas com a minha 'carequinha', vulgo cicatriz no meio da cabeça. Me lembro que receber as mensagens e o carinho de vocês naquele momento foi muito importante."
"Hoje sigo recebendo esse mesmo carinho e as mensagens que me motivam a cada dia. Celebramos os 5 anos da minha nova vida pós ocorrido. Viva!"

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