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MÚSICA

Lady Gaga confirma produção de sexto álbum de estúdio

Novidade veio com publicação em que nega rumores de gravidez

Publicado em 14 de Março de 2019 às 20:21

Publicado em 

14 mar 2019 às 20:21
A atriz Lady Gaga no Oscar 2019 Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga
A cantora e atriz Lady Gaga respondeu aos boatos de que estaria grávida de uma forma divertida. No Twitter, a norte-americana de 32 anos negou a informação e, ao mesmo tempo, revelou que está trabalhando em um álbum novo.
"Rumores de gravidez? Sim, estou grávida de #LG6", escreveu na rede social, confirmando a produção de seu sexto álbum de estúdio.
Lady Gaga estreou em 2008 com o álbum The Fame. Em seguida, fez sucesso com Born This Way (2011), Artpop (2013), Cheek to Cheek (2014) e Joanne (2016).

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