Lady Gaga, Childish Gambino e Drake estão entre indicados ao Grammy

Os indicados às 84 categorias do Grammy 2019 foram anunciados nesta sexta-feira (7), nos Estados Unidos. Entre as principais categorias -álbum do ano, gravação do ano, música do ano e melhor artista novo-, os destaques são Drake, Janelle Monáe e Kendrick Lamar, que concorrem na categoria álbum, e Lady Gaga e Childish Gambino, que disputam a melhor gravação.
A premiação acontece no dia 10 de fevereiro no Staples Center, em Los Angeles, na Califórnia -esta edição marca a volta da premiação à costa Oeste dos Estados Unidos, após uma edição em Nova York.
Confira as indicações ao Grammy 2019:
Gravação do ano:
"I Like It" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin
"The Joke" - Brandi Carlile
"This Is America" - Childish Gambino
"God's Plan" - Drake
"Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper
"The Middle" - Zedd Feat. Marren Morris & Grey
"Rockstar" - Post Malone Feat. 21 Savage
"All The Stars" - Kendrick Lamar & SZA
Música do ano:
"All The Stars" - Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith e Solana Rowe
"Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai e Dijon McFarlane
"God's Plan" - Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels e Noah Shebib
"In My Blood" - Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes e Geoffrey Warburton
"The Joke" - Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth e Tim Hanseroth
"The Middle" - Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha e Anton Zaslavski
"Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt
"This Is America" - Donald Glover e Ludwig Göransson
Melhor artista novo:
Chloe X Halle
Luke Combs
Greta Van Fleet
H.E.R.
Dua Lipa
Margo Price
Bebe Rexha
Jorja Smith
Disco do ano:
"Invasion of Privacy" - Cardi B
"By the Way, I Forgive You" - Brandi Carlile
"Scorpion" - Drake
"H.E.R." - H.E.R.
"Beerbongs & Bentleys" - Post Malone
"Dirty Computer" - Janelle Monae
"Golden Hour" - Kacey Musgraves
"Black Panther: The Album" - com Kendrick Lamar
Melhor álbum de rhythm and blues:
"Sex & Cigarettes" - Toni Braxton
"Good Thing" - Leon Bridges
"Honestly" - Lalah Hathaway
"H.E.R." - H.E.R.
"Gumbo Unplugged (Live)" - PJ Morton
Melhor disco de country:
"Unapologetically" - Kelsea Ballerini
"Port Saint Joe" - Brothers Osborne
"Girl Going Nowhere" - Ashley McBryde
"Golden Hour" - Kacey Musgraves
"Volume 2" - Chris Stapleton