MÚSICA

Lady Gaga, Childish Gambino e Drake estão entre indicados ao Grammy

A premiação acontece no dia 10 de fevereiro no Staples Center, em Los Angeles, na Califórnia

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 16:19
07/12/2018 - Lady Gaga e Bradley Cooper no filme "Nasce uma Estrela". A música "Shallow", que é trilha do filme foi indicada ao Grammy Crédito: Divulgação
Os indicados às 84 categorias do Grammy 2019 foram anunciados nesta sexta-feira (7), nos Estados Unidos. Entre as principais categorias -álbum do ano, gravação do ano, música do ano e melhor artista novo-, os destaques são Drake, Janelle Monáe e Kendrick Lamar, que concorrem na categoria álbum, e Lady Gaga e Childish Gambino, que disputam a melhor gravação.
A premiação acontece no dia 10 de fevereiro no Staples Center, em Los Angeles, na Califórnia -esta edição marca a volta da premiação à costa Oeste dos Estados Unidos, após uma edição em Nova York.
Confira as indicações ao Grammy 2019:
Gravação do ano:
"I Like It" - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin
"The Joke" - Brandi Carlile
"This Is America" - Childish Gambino
"God's Plan" - Drake
"Shallow" - Lady Gaga & Bradley Cooper
"The Middle" - Zedd Feat. Marren Morris & Grey
"Rockstar" - Post Malone Feat. 21 Savage
"All The Stars" - Kendrick Lamar & SZA
Música do ano:
"All The Stars" - Kendrick Duckworth, Mark Spears, Al Shuckburgh, Anthony Tiffith e Solana Rowe
"Boo'd Up" - Larrance Dopson, Joelle James, Ella Mai e Dijon McFarlane
"God's Plan" - Aubrey Graham, Daveon Jackson, Brock Korsan, Ron Latour, Matthew Samuels e Noah Shebib
"In My Blood" - Teddy Geiger, Scott Harris, Shawn Mendes e Geoffrey Warburton
"The Joke" - Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth e Tim Hanseroth
"The Middle" - Sarah Aarons, Jordan K. Johnson, Stefan Johnson, Marcus Lomax, Kyle Trewartha, Michael Trewartha e Anton Zaslavski
"Shallow" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt
"This Is America" - Donald Glover e Ludwig Göransson
Melhor artista novo:
Chloe X Halle
Luke Combs
Greta Van Fleet
H.E.R.
Dua Lipa
Margo Price
Bebe Rexha
Jorja Smith
Disco do ano:
"Invasion of Privacy" - Cardi B
"By the Way, I Forgive You" - Brandi Carlile
"Scorpion" - Drake
"H.E.R." - H.E.R.
"Beerbongs & Bentleys" - Post Malone
"Dirty Computer" - Janelle Monae
"Golden Hour" - Kacey Musgraves
"Black Panther: The Album" - com Kendrick Lamar
Melhor álbum de rhythm and blues:
"Sex & Cigarettes" - Toni Braxton
"Good Thing" - Leon Bridges
"Honestly" - Lalah Hathaway
"H.E.R." - H.E.R.
"Gumbo Unplugged (Live)" - PJ Morton
Melhor disco de country:
"Unapologetically" - Kelsea Ballerini
"Port Saint Joe" - Brothers Osborne
"Girl Going Nowhere" - Ashley McBryde
"Golden Hour" - Kacey Musgraves
"Volume 2" - Chris Stapleton

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Coluna Pelo Mercado - Fim de Expediente - CBN 30 anos
Credibilidade e conexão com o público marcam "Fim de Expediente" especial para celebrar os 30 anos da CBN Vitória
Juliano Gauche e Mário Lúcio farão show no Parque Cultural Casa do Governador
Show internacional e lançamento de disco agitam Vila Velha neste fim de semana
Incêndio destruiu galpões de empresa de móveis em Cariacica
Incêndio de grandes proporções destrói galpões de empresa de móveis em Cariacica

