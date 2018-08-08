Lady Gaga assina contrato para realizar 27 shows em Las Vegas

A cantora norte-americana Lady Gaga anunciou que fará uma série de 27 apresentações em Las Vegas a partir do próximo dia 28 de dezembro. Os shows terão duas temáticas e serão realizados no Park Theater, dentro do cassino Park MGM, na famosa avenida central da cidade.

Das 27 apresentações, 23 terão como tema Lady Gaga Enigma, com hits pop e shows como ela faz ao redor do mundo. As outras quatro apresentações serão como Lady Gaga Jazz & Piano, com sessões mais intimistas e performances alternativas de suas canções, além de músicas do The Great American Songbook, lista de composições mais famosas da cultura popular dos Estados Unidos.