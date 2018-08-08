Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Lady Gaga assina contrato para realizar 27 shows em Las Vegas

A primeira apresentação acontecerá no próximo dia 28 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 21:25

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 21:25

A cantora norte-americana Lady Gaga anunciou que fará uma série de 27 apresentações em Las Vegas a partir do próximo dia 28 de dezembro. Os shows terão duas temáticas e serão realizados no Park Theater, dentro do cassino Park MGM, na famosa avenida central da cidade.
Das 27 apresentações, 23 terão como tema Lady Gaga Enigma, com hits pop e shows como ela faz ao redor do mundo. As outras quatro apresentações serão como Lady Gaga Jazz & Piano, com sessões mais intimistas e performances alternativas de suas canções, além de músicas do The Great American Songbook, lista de composições mais famosas da cultura popular dos Estados Unidos.
Os ingressos começarão a ser vendidos a partir do dia 13 de agosto. Para os shows Enigma, os preços variam de US$ 82,57 (cerca de R$ 355) a US$ 344,95 (aproximadamente R$ 1487). Já para o Jazz & Piano estarão entre US$ 82,57 (R$ 355) a US$ 505,50 (R$ 1724).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados