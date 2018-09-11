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CINEMA

Kit Harington critica falta de atores gays em filmes de heróis

'Quando isso vai acontecer?', questionou o ator de 'Game of Thrones'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2018 às 18:42

Publicado em 11 de Setembro de 2018 às 18:42

O ator Kit Harington interpreta Jon Snow em "Game of Thrones" Crédito: Divulgação/HBO
O ator Kit Harington falou sobre a falta de atores gays interpretando papéis importantes em filmes da Marvel em entrevista à Variety.
"Há um grande problema com a masculinidade e a homossexualidade em que, de alguma forma, não podem estar juntas", afirmou.
Em seguida, questionou: "Nós não podemos ter alguém que seja gay na vida real em um filme da Marvel, fazendo o papel de algum super-herói. Quero dizer, quando isso vai acontecer?"
Kit é conhecido principalmente por interpretar o papel de Jon Snow na série Game of Thrones.

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