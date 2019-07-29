PIANO & ARTE

Késia Decotê traz para Vitória a arte do piano expandido

Show "Mitos & Visões" será apresentado na quinta-feira (1). Artistas mostra detalhes em vídeo

Publicado em 29 de julho de 2019 às 18:59 - Atualizado há 6 anos

Apresentação da artista capixaba Késia Decotê Crédito: Michael Jones/Divulgação

Decididamente, não é fácil definir Késia Decotê. É minimalista demais chamar a artista capixaba - que se apresenta nesta quinta (1), às 19h, no Palácio Sônia Cabral, em Vitória - de pianista neo-clássica ou performer pós-moderna. Musicista experimental também soa muito reducionista.

Decidimos, então, aproveitar a definição que a própria Késia descreve em suas redes sociais: "piano performance, art & beyond"...

Pista dada, nota-se que o "beyond" a descreve com perfeição. Do inglês além, a palavra casa com o que Késia Decotê pretende mostrar em seu "show" de piano "Mitos & Visões", que estreia no Brasil após uma turnê na Inglaterra e na Noruega no ano passado.

"O desejo é embarcar em uma apresentação multidisciplinar, em que, além de concerto de piano, há passagens de dança, teatro e muita expressão corporal. Proponho fazer uma interação máxima com o público", adianta a artista.

O próprio concerto de piano, aliás, é bem "fora da caixinha". A artista promete fazer uma apresentação de música contemporânea, misturando as técnicas expandido e preparado.

Não entendeu? Vamos explicar: no piano expandido, o artista tem a liberdade de usar o dispositivo como bem entender e da forma mais exótica possível, como batucar, entrar no aparelho (literalmente), tocar em órgãos eletrônicos ou mesmo usar um piano infantil.

Por sua vez, no chamado piano preparado, há a liberdade de inserir objetos no instrumento. Normalmente, o modelo usado para a prática é o de calda. "Usamos parafusos, pedaços de borracha e cordas de nylon. Tudo para expandir os sons do aparelho, mudando o seu timbre", adianta a artista.

No espetáculo de quinta-feira (1), a performer promete também usar uma espécie de Tigela Tibetana - muito utilizada em ioga - para extrair um novo som do Steinway de cauda inteira, o piano do Teatro Carlos Gomes que será usado na apresentação da Sala Sônia Cabral.

Logo após o espetáculo de Vitória, a capixaba ainda fará um show em Itaguaçu, no Teatro Municipal Geraldo Cestari, dia 18 de agosto. "Depois disso, penso em fazer turnês pelo país, a começar por Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, quero investir na carreira acadêmica".

ESTILOS

"Mitos & Visões" - que nasceu como um projeto de conclusão de doutorado da artista na Universidade de Oxford - também traz Késia Decotê em passagens de dança contemporânea, em que mistura elementos das mitologias grega e irlandesa com a cultura afro-brasileira.

"Tem uma pegada corporal muito grande, em que uso referências de vários mestres, especialmente Pina Bausch. Para essa parte do espetáculo, contei com a ajuda da coreógrafa de Oxford, Joelle Pappas”, informa, complementando que, no espetáculo, propõe fazer uma espécie de "movimento do ventre", com "uma visão que vem de dentro para fora", suspira.

REFERÊNCIAS

Filosofias às parte, e voltando a falar de piano, Késia Decotê relembra mestres que ajudaram na composição de sua veia artística.

"Villa-Lobos teve uma forte influência na minha formação. Adoro a forma como ele explora as particularidades do folclore brasileiro e leva para o universo da música clássica", explica, dizendo que, por aqui, também aprecia o trabalho de Egberto Gismonti, um exemplo quando o assunto é o multiverso que pode ser criado entre a música clássica e a popular.

No exterior, Késia cita como influência a pianista inglesa Sarah Nicolls. "Ela tem um conceito de espetáculo performático bem interessante, em que mistura piano com referências maternais", cita, também exemplificando artistas que serão usados no concerto de quinta-feira como exemplos de técnicas expandidas, como Henry Cowell, John Cage, Sara Carvalho e Marisa Rezende.

Cofundadora do famoso grupo PianOrquestra (em que dez músicos tocam um órgão ao mesmo tempo) Késia Decotê se diz assustada com o momento opressor por qual a cultura está passando no Brasil.

"Estamos em um momento complexo, em que uma onda de extrema-direita está tomando proporções preocupantes. Morava na Inglaterra no calor do Brexit, quando estava sendo discutido a saída do Reino Unido da União Europeia. Uma onda de xenofobia e repulsa ao estrangeiro se formou, causando muita repressão social. Em tempos assim, os artistas precisam se unir para um bem maior e liberdade de expressão”, acredita.

SERVIÇO

"Mitos & Visões"

O que é: apresentação da pianista e artista performática Késia Decotê.

Quando: quinta (1), às 19h

Onde: no Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória

Entrada franca

