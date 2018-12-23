Kelly Key assina com gravadora para retomar carreira musical em 2019

Kelly Key comemora sua volta à carreira musical Crédito: Reprodução/Instagram

Kelly Key, que há algum tempo está se dedicando à produção de conteúdo para o YouTube e Instagram, retomará a carreira musical no próximo ano. A cantora assinou contrato com a Warner Music esta semana e disse que agora vai "se arriscar" em 2019 ao se "jogar em um 'novo' desafio".

Em seu Instagram, Kelly publicou uma foto da reunião que teve na gravadora. Estavam presentes, entre outras pessoas, a agente artística dela Juliana Agda, o produtor musical Wagner Vianna e o empresário Pablo Falcão, um dos responsáveis pelo retorno da banda Rouge.