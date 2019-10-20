Atualize sua playlist

Kátia Rocha, Bom Gosto, Des'Ree e Illy nos lançamentos da semana #12

Katy Perry, Daniel, BTS e Pabllo Vittar também aparecem na lista de músicas do Divirta-se para incrementar sua playlist

Publicado em 20 de outubro de 2019 às 19:36 - Atualizado há 6 anos

A cantora Illy no clipe de "Alô, Alô Marciano" Crédito: Roncca

A penúltima semana de outubro chega com lançamentos capixaba, nacional e internacional. Os destaques vão para o EP de Kátia Rocha, que homemageia Milton Nascimento. Quem também está na linha das homenagens é Illy, que lançou o primeiro single do trabalho com as músicas de Elis Regina.

Os capixabas que compareceram na gravação do DVD do Bom Gosto, em setembro, já podem ver o primeiro single disponível. Ainda temos o retorno de Des'Ree com um álbum lindo de R&B, Pabllo Vittar, Katy Perry, BTS, Daniel e muito mais representando o pop, sertanejo, samba e hip hop. Confira a lista desta semana.

"OLHO DE BOI" - RAPADURA FEAT. BAIANA SYSTEM

O músico nordestino uniu forças com o Baiana System e lança uma faixa que dá o start para o seu novo disco, que será lançado em breve.Também de origem nordestina, “Olho de Boi” é uma semente usada como amuleto contra o mau olhado e canalizador de energia. O single aborda um pouco da questão espiritual e também traz o sertão psicodélico, moderno e forte. Com melodia e letras criadas pelo grupo e por Rapadura, a música tem elementos latinos e regionais que remetem aos índios da América do Sul, os legítimos donos dessas terras.

"MAKE IT RIGHT" - BTS

A boyband fenônmeno do K-pop está com música nova. Em parceria com Lauv, o BTS lança o clipe de "Make it Right", que tem uma levada pop eletrônica. O vídeo mostra bastidores do show dos coreanos intercaladas por animações fofas. Confira.

"ALÉM DA VIDA" - DANIEL

Daniel voltou mais romântico do que nunca. "Além da Vida" foi lançada na última sexta-feira (18) carregada de saudosismo, sofrência e ótima produção. Com composição do paranaense Santanna, a faixa fala das lembranças de momentos vividos pelo casal e a saudade que a pessoa amada deixou. Confira.

"ALÔ, ALÔ MARCIANO" - ILLY

Illy vela, faz vigília por nossa cultura, debocha da cafonice da alta sociedade numa mesa medieval e se inspira em ensaio de Fernanda Montenegro para o clipe do seu mais novo single "Alô, alô marciano". Dirigido e roteirizado por Pedro Henrique França, o filme é um manifesto de devoção à cultura brasileira, um grito de liberdade e uma chama acesa de esperança para uma nova geração. A faixa que traz um som moderno e uma interpretação cheia de personalidade é a primeira música disponibilizada do mais novo projeto de Illy cantando o repertório de Elis Regina. Confira a versão.

"HARLEYS IN HAWAII" - KATY PERRY

A americana lançou o clipe do aguardado single "Harleys In Hawaii". No clipe, Katy aparece num rolê de Harley pelo Havaí. Este é o terceiro single de Katy neste ano. Vamos continuar na torcida para que ela mude de ideia e lance um disco inteiro. Confira abaixo.

"ENERGIA SURREAL" - SANDRA DE SÁ FEAT. THIAGUINHO

Sandra de Sá cai no samba com Thiaguinho em "Energia Surreal". A regravação da música do pagodeiro ganhou o toque e a irreverência de Sandra. Alguns fãs vão preferir o original, mas valeu para o retorno de Sandra, uma vez que a gravação do Baile da De Sá deve ser lançado em breve. Para a rainha da black music, este DVD é a realização de um sonho pois foi gravado em suas raízes, a zona norte carioca. Enquanto o DVD não chega, confira este dueto.

"POR FAVOR" - WANESSA CAMARGO

"Parte dela vive em mim, espelho meu/ Parte dele sopra em mim, você se esqueceu / É como ficar sem chão, partiram meu coração". São esses os primeiros versos de “Por Favor”, nova canção de Wanessa Camargo, que chega abrindo o jogo sobre a separação dos pais. A canção é a segunda de seu projeto autoral e chega após "Vou Lembrar". A composição, assinada por Wanessa e Liah Soares, traz os sentimentos que muitos filhos sentem quando passam pela separação dos pais: a ideia intangível de escolher entre eles, além das tentativas de ajudar nesse momento complicado para muitos casais. Tudo interpretado por Lisandro Leite e Silvia Arantes, que atuam ao lado da cantora no clipe.

"BALANÇO POR VOCÊ" - BOM GOSTO FEAT. PÉRICLES

Depois de serem homenagedos por crianças capixabas, o grupo Bom Gosto já lança a primeira música de seu novo DVD "Curtir a Vida". "Balanço Por Você" conta com uma parceria de peso. Pericão chega dando ritmo à canção no show gravado em Vitória, em setembro, com mais de 3 mil pessoas. O DVD ainda não tem data de lançamento e contará com outras participações como Xande de Pilares, Turma do Pagode, É o Tchan! e o rapper L7NNON. Enquanto o show inteiro não está disponível, vale conferir a música com Péricles.

"PARABÉNS" - PABLLO VITTAR FEAT. PISRICO

No melhor estilo mulherão que sai do bolo, Pabllo Vittar está de parabéns. A cantora acaba de lançar uma nova música que promete colocar muita gente para dançar e fazer sucesso. Em "Parabéns", ela canta com Márcio Victor, do Psirico, uma letra cheia de referências apimentadas ao aniversário. Por falar em aniversário, Pabllo vai assoprar as velinhas no dia 1/11, data de lançamento do disco que terá o nome "111". "Sei que cê tá lindo e merece parabéns" é a melhor frase para este hino.

"MULHER NÃO BATE BOCA" - JOJO MARONTTINNI E DJ BATATA

Jojo Toddynho fala de bater bunda, mas colocou mesmo foi os peitos para joto em "Mulher Não Bate Boca". A música fala do recalque das inimigas. “Vão falar da nossa roupa, vão falar da nossa vida, mas nossos boletos, nenhum fofoqueiro quita”, diz trecho da canção. O clipe mostra a cantora com pouca roupa dançando, em pouco mais de 2 minutos, um funk acelerado que embala a letra. Confira abaixo.

"QUE TIRE PA LANTE" - DADDY YANKEE

O reggaeton está muito bem representado com o lançamento de Daddy Yankee. "Que Tire Pa Lante" traz o cantor e sua trupe tremendo todas as estruturas numa batalha de dança num ringue. Confira.

"DHL" - FRANK OCEAN

Frank Ocean está de volta com sua primeira faixa original desde 2017. "DHL" traz batidas fortes e lentas, que termina com um ritmo sexy e marcante. Enquanto ainda não há data para o próximo disco de Frank, vale ouvir o novo single, lançado no sábado (19).

"A LOVE STORY" - DES'REE

A intérprete do maravilhoso hit "You Gotta Be" (1994) está de volta após 16 anos sem músicas inéditas, desde "Dream Soldier". Em "A Love Story", ela traz nove canções que misturam bem o funk americano e instrumentos clássicos. Fãs das baladas e do R&B vão se deliciar com o disco que é calmo e fala de diversas fases do amor. Confira abaixo.

"CANÇÕES DE MILTON NASCIMENTO" - KÁTIA ROCHA

A capixaba está com um EP fresquinho e recheado musicalidade para homenagear Milton Nascimento. Canções como "Lua girou", "Milagre dos Peixes", "Caxangá" e "Viola Violar" ganharam nova roupagem com a voz de Kátia e o trabalho dos instrumentistas Roger Bezerra, Hugo Maciel, Xandy Figueiredo, Renato Rocha, Alza Alves e Bruno Santos. Este é o sexto projeto de Kátia Rocha e já está disponível nas plataformas digitais. Inclusive, a cantora lançou no início do mês o clipe com os bastidores da gravação de "Milagre dos Peixes", confira!

"MALA SANTA" - BECKY G

A onda dos álbuns visuais não acabou. A estrela da vez é Becky G, que lança o disco "Mala Santa" com 16 músicas e clipes. Claro que as participações especiais não ficam de fora. Bad Bunny, Natti Natasha, Sech, Darell, Myke Towers, Mau y Ricky são os convidados para este trabalho. que é focado no espanhol. Os singles do projeto são: “Sin Pijama”, “Mayores”, “Cuando Te Besé”, “Mala Santa” e “Dollar”. Ouça abaixo o disco e veja alguns dos clipes.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta