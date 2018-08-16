K-pop: Confira 9 expressões essenciais para compreender esse universo

O grupo de Kpop BTS Crédito: Divulgação

Apesar de ter início na década de 1990, o fenômeno teve seu "boom" em 2012, quando o sul-coreano Psy lançou o hit "Gangnam Style". O que soou como uma moda para os jovens da época, grudou para os adolescentes.

Hoje, com auxílio da internet, o gênero faz sucesso em todo o mundo, aumentando o interesse pela língua, já que os principais sucessos são cantados em coreano, com algumas partes em inglês. E isso reflete em matrículas nos cursos de línguas e uso de plataformas digitais.

Na Verbling, plataforma online de aprendizado de idiomas, o número de pessoas que querem aprender coreano quintuplicou desde 2016, quando a banda BTS, a mais famosa do gênero, estourou ao redor do mundo. Quem não tem grana para pagar um curso ou gastos com as plataformas, encontra opções de graça também na internet.

Mas todos na busca de aprender um pouco das letras impressas nas canções enlatadas do gênero. E o Gazeta Online pediu à empresa de línguas para selecionar nove palavras e expressões essenciais para ajudar a compreender o universo K-Pop. Confira abaixo:

Aegyo  Parecer fofo(a), adorável e se vestir deste modo.

All-Kill  Expressão usada para apontar músicas ou álbuns que chegam no topo dos rankings do K-Pop.

Eye Smile - A forma como os olhos formam uma forma de lua crescente ao sorrir de modo genuíno e adorável.

Maknae  O membro mais novo de um grupo.

Oppa / Unnie / Hyung / Noona  São termos usados pelos fãs do estilo. Para as meninas, se alguém for mais velho que você, você pode usar Oppa para homens e Unnie para mulheres. Para os rapazes, é "Hyung" para os homens mais velhos e "Noona" para as mulheres mais velhas.

Sasaeng  É o fã obcecado que faz coisas absurdas pelo ídolo.

Sunbae / Hoobae  A primeira palavra é senhor e a segunda é senhora.

Anti-Fan  Uma pessoa que detesta uma banda ou artista e tenta prejudicá-lo(a).

Bias Wrecker / Bias List Ruiner  Um artista novo que aparece e faz com que os fãs tenham que refazer sua lista de favoritos.

Em 2018, o Twitter apoiou pela primeira vez o #SoompiAwards, premiação anual que é realizada entre assuntos relacionados à cultura pop coreana. O concurso elege os principais nomes do kpop em diversas categorias.

A votação para o "Melhor Fandom do Twitter", em que fãs tuitaram com a hashtag #TwitterBestFandom para escolher o seu grupo de música pop coreana favorito, gerou quase 42 milhões de Tweets em todo o mundo durante dois períodos de 24h. Os fãs brasileiros de kpop tiveram uma participação de destaque na votação, colocando o Brasil como o sexto país em número de usuários votantes únicos, atrás apenas países da Ásia e dos Estados Unidos.

A Tailândia foi o país com o maior número de usuários que participaram da votação do "Melhor Fandom do Twitter", seguida por Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Estados Unidos, Brasil, Japão, Malásia, México e Turquia. O número de eleitores únicos no Twitter aumentou em 17% em relação ao ano anterior, fazendo de 2018 a temporada de votação mais popular do Soompi Awards no Twitter.