Home
>
Cultura
>
Justiça determina que Ancine retome edital censurado por conter conteúdo LGBTs

Justiça determina que Ancine retome edital censurado por conter conteúdo LGBTs

Justiça avaliou que houve 'discriminação' contra projetos por parte do governo

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 7 de outubro de 2019 às 20:18

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR

O Ministério Público Federal do Rio de Janeiro determinou, nesta segunda-feira (7) que a Ancine (Agência Nacional do Audiovisual) retome o edital de chamamento para TVs públicas censurado por conter conteúdo LGBT. A Justiça avaliou que houve "discriminação" por parte do governo.

Recomendado para você

Lúcia Livraria será inaugurada ainda neste mês, e chega com uma proposta aconchegante

Iriri vai ganhar livraria de frente para o mar e com mais de 2.500 livros

Ação natalina percorre o Espírito Santo com luzes, música, visitas a instituições e distribuição de refrigerantes ao público; veja programação

Caravana iluminada leva clima de Natal e distribui refrigerantes pelo ES; veja programação

Aracruz Sabores, Gamadinho e evento de Dia do Forró no Brizz são outras opções

Espetáculo no Carlos Gomes, Pagode do Xandó e Disco Voador neste sábado (13) no ES

O concurso estava na última fase quando foi suspenso por seis meses, prorrogáveis por outros seis meses, pelo Ministro da Cidada Osmar Terra, no dia 21 de agosto. 

A decisão veio após quatro projetos aprovados na fase final e inscritas nas categorias "diversidade de gênero" e "sexualidade" terem sido criticadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Eram elas "Afronte", "Transversais", "Religare Queer" e "Sexo Reverso".

No começo deste mês, o MPF ingressou com ação civil contra o ministro pela prática de ato de improbidade administrativa.

A Justiça concluiu que o verdadeiro motivo da suspensão "foi impedir que os projetos mencionados pela Presidência da República sagrassem-se vencedores. Como não havia meio legal de impedir que somente os quatro projetos fossem excluídos do concurso em sua fase final, a 'solução' encontrada foi a de sacrificar todo o processo". 

Cena do curta 'Afronte', que inspirou série homônima; projeto foi um dos criticados por Jair Bolsonaro em live no Facebook Crédito: Divulgação

E ainda destacou que houve "discriminação contra projetos com temática relacionada a lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis".

Na época, a justificativa dada pelo ministro foi a necessidade de recompor o Comitê Gestor do FSA, responsável pela formulação das linhas dos editais financiados com recursos do fundo. Em entrevista à Folha, Terra afirmou que ele a atual gestão têm o direito de opinar sobre temas importantes e que não podem ser "obrigados a comer num prato feito no governo passado." 

Leia mais

Contarato vai ao STF contra ato de Bolsonaro que suspendeu séries LGBT

Inquérito do MPF vai apurar suspensão de edital com séries LGBT

Governo suspende edital com séries LGBT criticadas por Bolsonaro

Os recursos para os projetos ganhadores viriam diretamente do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual), de um total de R$ 70 milhões divididos entre 80 projetos com orçamentos de até R$ 1,5  milhão, a depender da categoria de submissão. Estas iam de animação infantil a qualidade de vida.

Na decisão, a Justiça destacou que já foram transferidos R$ 525 mil ao BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e ao BRDE a título de gestão financeira.

SÉRIES INSCRITAS NO EDITAL

  • 'Afronte' (DF) 
  • Entrelaça a jornada de de um jovem gay e negro da periferia com as de outros 15 na mesma situação

  • 'Religare Queer' (SP)
  • Investiga como membros da comunidade LGBT se relacionam com fés diversas

  • 'O Sexo Reverso' (CE)
  • A partir do reencontro de uma antrópologa com os indígenas matís, na Amazônia, aborda as diferenças das práticas sexuais nas duas culturas

  • 'Transversais' (CE)
  • Aborda sonhos e desafios de cinco pessoas transgênero no Ceará

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais