Juliano Gauche volta ao Espírito Santo com show acústico

Músico capixaba radicado em São Paulo desde 2010 apresenta novo formato de show que ele vem experimentando com violão e piano

Publicado em 29 de agosto de 2019 às 19:35 - Atualizado há 6 anos

Juliano Gauche volta para o Espírito Santo neste sábado (31) para show na capital em novo formato Crédito: Haroldo Saboia

Depois de dois anos sem shows no Espírito Santo, o músico capixaba Juliano Gauche volta à sua terra natal e apresenta, neste sábado (31), um show num formato diferente do que realizou no passado. A apresentação, que acontece no Sesc Glória, no Centro de Vitória, será acústica, apenas com violão e piano, e conta com músicas dos seus quatro últimos trabalhos.

Nascido em Ecoporanga, Gauche despontou para o cenário alternativo como vocalista e guitarrista da banda Solana. Hoje radicado em São Paulo, ele volta para a Capital capixaba com um repertório focado nos seus três discos solo, "Juliano Gauche" (2013), "Nas Estâncias De dzyan" (2016) e "Afastamento" (2018), mas também com músicas da sua antiga banda.

Juliano conta que a construção desse novo formato se deu com apresentações que ele costuma fazer na Capital paulista. "Em São Paulo, tinha muito dessa coisa de se apresentar em salas. Eu fui testando vários formatos, com um violão sozinho, dois violões, um violão e bateria", contou em entrevista por telefone para o Divirta-se.

Para o show de sábado, ele será acompanhado de Klaus Sena, no piano, e de Gil Melo, no violão. Essa configuração de dois violões e um piano, encantou Juliano em um performance realizada em fevereiro deste ano, no Teatro Centro da Terra, em São Paulo. Gauche, que compõe todas suas músicas no violão, disse que não encontrou dificuldades para trazer de volta as músicas à sua origem.

O processo, que ele caracteriza como interessante, acrescenta às canções algo que aparece somente na gravação. "Quando gravamos, vêm a dinâmica dela. Quando a gente vai tocar de novo, isso já está na consciência dos músicos. A surpresa é sempre maior do que a dificuldade".

INVESTIR EM EPs E SINGLES

Com esse show, Gauche busca experimentar novos formatos para o futuro. Ele alega não ter pretensões de fazer um álbum no formato atual porque foram quatro nos últimos cinco anos e não houve tempo de ter uma assimilação. "A ideia é fazer sessões, convidar uns dois músicos, escolher umas canções e gravar com eles, sempre nessa natureza acústica", revela Juliano, acrescentando que o resultado dessas sessões deve ser lançada em forma dividida, como EPs ou singles.

Para futuras apresentações no Estado, o músico não pretende repetir o show apresentado neste fim de semana. Nos planos de Gauche está trazer ao Espírito Santo os companheiros Tatá Aeroplano (SP) e Marcelo Callado (RJ) para um encontro nos moldes do que eles já realizaram em outras cidades. "O show é cada um se apresentando com seu instrumento, dentro de um ambiente minimalista, como três pocket shows".

SERVIÇO

Juliano Gauche - Acústico

Quando: Sábado (31), às 20h.

Onde: Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

Quanto: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).

Informações: (27) 3232-4750.

