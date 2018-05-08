Juliano Gauche lança terceiro disco solo, 'Afastamento'

Neste trabalho, eu trago questões que já estou exorcizando desde o meu primeiro disco, mas as coisas foram ficando mais intensas, diz logo num primeiro momento o músico, poeta e produtor capixaba Juliano Gauche, que acaba de lançar Afastamento, seu terceiro álbum autoral.

Egresso da banda Solana, Gauche radicou-se em São Paulo, onde vive desde 2010. Por lá, depois de todo esse tempo, sentiu a necessidade de colocar para fora algumas visões, memórias e mitos da infância vivida em Ecoporanga, município da região Noroeste do Espírito Santo.

Deste desejo, nasceu Afastamento, produzido em parceria com Fernando Catatau, líder do grupo cearense Cidadão Instigado. Achei que este terceiro disco me pedia um posicionamento mais claro diante das coisas. Tanto em questões emocionais, quanto sociais. Existia um pedido de urgência, diz Gauche.

O DISCO

Em Afastamento, o músico reúne oito faixas com letras que vão desde memórias afetivas, como já dito, a claras desilusões com a realidade observada pela janela do apartamento em que mora, em uma das maiores cidades do mundo.

Na sonoridade, o disco marca uma virada que começou em Nas Estâncias de Dzyan, lançado em 2016. Juliano se afastou de influências mais determinantes em sua formação musical e passou a explorar um outro lado do pop, que agora se faz presente em arranjos mais limpos.

Um dos elementos que ficaram pelo caminho foi a bateria convencional do rock, por exemplo. Ainda assim, a missão de catalogar o som de Gauche é difícil, e nem de longe isso é um defeito.

A intenção era firmar esse caminho que achei no Dzyan. É parte de um processo. Quando o som chegou no Dzyan, achei um caminho pela música mecânica. Tive que apostar em um desses lados que estavam vindo. Achei que isso ia sintetizar a minha intenção, que iria firmar uma identidade, divaga Gauche, em entrevista por telefone ao Divirta-se.

REPERTÓRIO

Se antes escrevia uma música em três horas, o tempo fez com que o processo de composição ficasse um pouco mais complexo. A primeira metade do disco foi composta ainda em 2016, quando Gauche começou a colocar as coisas no papel, mas passou a interromper a música e a realizar atividades do cotidiano entre um rabisco e outro.

Fazia uma letra durante vários dias. Acho que isso trouxe mais pontos de vista sobre a canção, porque passava mais tempo com ela na cabeça. A outra parte de Afastamento foi concluída em 2017. Acho que esse hiato foi bom para ver o discurso que estava construindo. Foi um conceito que se formou. No final do ano passado, já sabia exatamente o que precisava fazer para terminar esse disco, explica.

Questionado sobre a predileção por alguma canção específica, o músico diz que nem sequer consegue dividir Afastamento em faixas. Pra mim é uma coisa só, enxergo o disco inteiro mesmo.

Seguindo a tradição de seus outros dois álbuns, neste terceiro Gauche traz apenas uma música não-autoral. Em todos os projetos, o capixaba faz questão de registrar uma composição de algum parceiro e amigo.

Em Juliano Gauche (2013), a escolhida foi uma canção de Tatá Aeroplano. No segundo trabalho, o registro foi de João Moraes. Agora, a parceria foi firmada com Gustavo Macacko (ex-Bloco Bleque) em Tem Dia Que é Demais.

O Macacko sempre vinha me visitar, já queria essa parceria tinha tempo. Ele está morando no Rio, eu em São Paulo, demoramos a ajustar as agendas. Mas essa faixa foi uma que já veio pronta e não deixou dúvidas, veio no contexto do que eu precisava. Foi a realização de um desejo antigo, declara-se.

Afastamento

Juliano Gauche. Selo EAEO, 8 faixas. Quanto: R$ 20. Também disponível para audição nas principais plataformas de streaming.